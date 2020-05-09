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Aktüel

Menderes’te berber ve kuaförler açılışa hazır

Menderes Belediyesi tarafından ilçedeki berber, kuaför ve güzellik salonlarında dezenfektasyon çalışması gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 10:39:40 -
Menderes’te berber ve kuaförler açılışa hazır

Menderes Belediyesi tarafından ilçedeki berber, kuaför ve güzellik salonlarında dezenfektasyon çalışması gerçekleştirildi.


Menderes Belediyesi tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Salgına karşı kurulan özel ekip dezenfektasyon çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Açıklanan genelge ile 11 Mayıs tarihinde yeniden faaliyete geçecek berber, kuaför ve güzellik salonlarında da dezenfektsayon işlemleri Menderes Belediyesi tarafından gerçekleştirildi.



"Gönül rahatlığıyla gidilebilir"


Yapılan çalışma hakkında bilgi veren Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, “İlçemizin her noktasında dezenfektasyon çalışmalarımızı salgının görüldüğü ilk andan itibaren sürdürüyoruz. Salgın önlemleri kapsamında kapatılan berber, kuaför ve güzellik salonlarının 11 Mayıs tarihinde yeniden açılacak olması nedeniyle bu işletmeler ile irtibata geçerek dezenfekte işlemlerinin yapılmasını sağladık. İlçemizin dört bir yanındaki toplam 100 işletmenin dezenfektasyon işlemleri tamamlandı. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla berber, kuaför ve güzellik salonlarına gidebilirler. Zor bir süreçten geçtiğimiz şu günlerde esnafımızın yanında olmaya, onlara destek olmaya devam edeceğiz ” dedi.

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