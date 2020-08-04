Menderes yangınından geriye kalanlar yürekleri yaktı

İZMİR (AA) - İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan ve söndürme ekiplerinin saatler süren mücadelesiyle kontrol altına alınan yangında yüzlerce ağaç küle döndü.

Yaklaşık 300-400 hektar alanın etkilendiği tahmin edilen yangından geriye kalanları, AA ekibi drone ile görüntüledi.

Çile Köyü mevkisindeki ormanlık alanda 2 Ağustos'ta başlayan ve 22 saat süren çalışmalar sonrası kontrol altına alınabilen yangında hektarlarca alanın yeşilden griye döndüğü görüldü.

Görüntülere, yangından zarar görmüş bölgede artık hiçbir canlının yaşamadığı da yansıdı.

- Kesin alan ölçümlerle belirlenecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangının kontrol altına alınmasından sonra yaptığı açıklamada, 2 uçak, 18 helikopter, 85 arazöz, 11 dozer ve 350 personelin çabasıyla alevlerin söndürüldüğünü ifade etmişti.

Piknikçiler tarafından çıkarıldığı değerlendirilen yangına ilişkin 1 kişi gözaltına alınmıştı.

Çile'den başlayıp denize kadar olan arazinin yanmasına ve bazı sitelerin tahliye edilmesine neden olan yangının verdiği hasar, İzmir Orman Bölge Müdürlüğünün tespit çalışmaları sonrası netleşecek.