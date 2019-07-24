Memurun gözü zam görüşmelerinde

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde sunacağı teklifinde 2020 yılı için toplam yüzde 38 artış talebinde bulundu. KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen, hazırlanan teklifte, yoksulluk sınırındaki artış oranının maaş artışında temel alınmasını istediklerini belirtti.

AGİ+4.222 TL’ye çıkarılsın

En düşük memur maaşının Asgari Geçim İndirimi (AGİ) hariç 4 bin 222 liraya çıkarılmasını istediklerini belirten Gezen, eş yardımının 478 liraya çıkarılmasını ve her bir çocuk için 500 lira ödenmesini talep ettiklerini dile getirdi. Tüm kamu çalışanları için yıllık 2 bin lira yakacak yardımı talebinde bulunduklarını belirten Gezen, 2020 için toplam yüzde 38 artış, 2021 yılı için de 2020 enflasyonu artı 3 puan refah payı istediklerini kaydetti.

Gezen, sahibi kamu çalışanları olan teklifi, bugün Devlet Personel Başkanlığına sunacaklarını söyledi.

Türkiye Kamu-Sen seyyanen 600 TL istedi

Türkiye Kamu-Sen ise 2020-2021 Toplu Sözleşmesi’nde taban aylığa seyyanen 600 lira, ilk yıl yüzde 10+10, ikinci yıl yüzde 8+8 zam ve her iki yıl için yüzde 3 refah payı talep etti. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, şunları söyledi: “Mali taleplerimizin karşılanması durumunda, bugün 3 bin 18 lira düzeyinde olan 15’in 1’indeki en düşük dereceli memur maaşı 2020 sonunda 4 bin 509 liraya, 2021 sonunda 5 bin 417 liraya, 4 bin 14 lira düzeyinde olan ortalama memur maaşı ise 2020 sonunda 5 bin 750 liraya, 2021 sonunda da 6 bin 908 liraya çıkacaktır.”

2,3 milyon emekliye maaş fark ödemesi yarın

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan 2,3 milyon kişiye toplamda yaklaşık 500 milyon lira tutarında maaş farkının yarın ödeneceğini açıkladı. Maaş farklarının banka ve PTT şubeleri aracılığıyla 25 Temmuz’da ödeneceğini aktaran Selçuk, “SSK kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları 26 Temmuz’a kadar, Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları da ödeme günleri olan 25 ila 28 Temmuz’da zamlı ödenecek” bilgisini verdi.