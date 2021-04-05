Memurlar temmuz ayında ne kadar zam alacak? Memur zammı temmuzda ne kadar olur?

Milyonlarca emekli ve binlerce memur Ocak 2021’de maaşlarına enflasyon farkı aldı. Memurlar yüzde 3 zam ve üzerine yüzde 4,37 enflasyon farkıyla birlikte yüzde 7,37 zam alacak, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 8,37 artış sağlandı. Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla birlikte aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4 bin 500 liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 3 bin 20 liraya yükseldi. Temmuz ayında da maaşları zamlanacak olan memurlar temmuz enflasyon farkını merak etmeye başladı.

Memurlar temmuz ayında ne kadar zam alacak?

Toplu sözleşme gereğince memurlar ve memur emeklileri, 2021 yılının ilk altı ayı için yüzde 3 zam aldı. Ocak ayı enflasyonu yüzde 1,68, şubat ayında yüzde 0,91, mart ayında da yüzde 1,08 olarak açıklandı. Emekli ve memur zammı ne kadar oldu? İşte 2021 emekli ve memur zam oranları. İlk üç aylık enflasyon yüzde 3,70 oldu. İlk 3 ayda memurlar için yüzde 0,70 enflasyon zammı oluşmuş durumda. Nisan, mayıs ve haziran ayları ile beraber açıklanan enflasyonlar toplamda yüzde 3'ü aşarsa, aşılan miktarda zam alınacak. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.