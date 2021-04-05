Memurlar ne kadar zam alacak? Memur emeklileri temmuzda ne kadar zam alacak?
Memur ve emekliye son dakika enflasyon zammı. Enflasyon rakamının açıklanmasıyla birlikte memur ve emekli zam oranları merak edilmeye başlandı. Ocak ayında Toplu sözleşme gereği yüzde 4 zam da alacak olan memur ve memur emeklilerinin ocak maaşındaki zam oranı yüzde 5,5 olmuştu. Temmuz ayında maaşlarına zam almaya hazırlanan memur ve memur emeklilerinin temmuz zammı da netleşmeye başladı. Peki memurlar temmuzda ne kadar zam alacak? Memur zammı temmuzda ne kadar olacak? Memur emeklisi ne kadar zam alacak temmuzda? Temmuz’da memur emeklisine ne kadar zam yapılacak? İşte memur ve memur emekli zam haberi.
2021Temmuz emekli ve memur zam oranları. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon TÜFE'de yüzde 1,08 arttı. Yıllık bazda TÜFE yüzde 16,19 oldu. Enflasyon 2021'in ilk 6 ayında yüzde 3'ü geçerse, geçilen miktarda memurlar zam alacak. İlk 3 ayın verilerine göre, memurlar için yüzde 0,70 enflasyon zammı oldu. Memurlar, 2020'nin ilk altı ayında yüzde 1,75, ikinci altı ayında da yüzde 4,36 enflasyon farkı almıştı.
Memur ve memur emeklisine ne kadar enflasyon farkı var?
Memur enflasyon farkı ne kadar? Toplu sözleşme gereğince memurlar ve memur emeklileri, 2021 yılının ilk altı ayı için yüzde 3 zam aldı. Ocak ayı enflasyonu yüzde 1,68, şubat ayında yüzde 0,91, mart ayında da yüzde 1,08 olarak açıklandı. Emekli ve memur zammı ne kadar oldu? İşte 2021 emekli ve memur zam oranları.
İlk üç aylık enflasyon yüzde 3,70 oldu. İlk 3 ayda memurlar için yüzde 0,70 enflasyon zammı oluşmuş durumda. Nisan, mayıs ve haziran ayları ile beraber açıklanan enflasyonlar toplamda yüzde 3'ü aşarsa, aşılan miktarda zam alınacak. Aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 3.747 TL’den 4.000 TL’ye, en düşük memur emekli aylığı 2.523 TL’den 2.661 TL’ye yükselmişti. En düşük işçi emeklisinin aylığı yüzde 6.5 zamla bin 186 liradan bin 263 TL'ye, en düşük esnaf emeklisinin aylığı yüzde 6.5 zamla bin 445 liradan bin 539 liraya çıktı.