  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Üniversite harçlarına zam yapıldı
Suudi Arabistan, hac için uygulanacak yeni önlemleri duyurdu
Bakan Koca duyurmuştu! Koronavirüsle mücadelede yeni dönem
Yunanistan'a kaçmaya çalışan teröristler enselendi
Ekonomi Memur zammı belli oldu mu?
Ekonomi

Memur zammı belli oldu mu?

2021 Temmuz memur zam oranı | Temmuz ayıyla birlikte milyonlarca kişi memur maaşlarına yapılacak olan zam oranını araştırmaya başladı. Her yıl ocak ve temmuz aylarında memur maaşlarına enflasyon oranında zam yapılıyor. Peki, memur temmuz zammı ne kadar?

Yeniakit Publisher
2021-07-01 11:16:00 -
Memur zammı belli oldu mu?

Temmuz ayının gelmesiyle birlikte gözler memur ve emekli maaşı zam oranına çevrildi. Bilindiği gibi her yıl memur maaşlarına ocak ve temmuz aylarında enflasyon oranına göre zam yapılıyor. Peki, 2021 Temmuz maaşı zammı ne kadar oldu?

Memur zammı belli oldu mu?

Temmuz ayında milyonlarca memurun zam oranı belli olacak. Mayıs ayında enflasyonun yüzde 0.89 olarak açıklanmasının ardından yılın ilk 5 ayındaki enflasyon yüzde 6,39 oldu. Haziran ayı enflasyon rakamı açıklandığında yılın ilk 6 aylık enflasyon değeri belli olacak. Böylece maaşlara yansıyacak olan zam da belli olacak. Toplu sözleşme gereği memurlar yılın ilk 6 ayı için yüzde 3 zam aldı. Haziran ayında açıklanacak enflasyonda toplamda yüzde 3'ü geçen kısım da zamma yansıyacak. Haziran ayı rakamları açıklanmadı ancak şimdilik zam oranı 3.39 olarak hesaplanıyor. Enflasyon açıklandığında zam oranı da netlik kazanacak.

Mehmet Aydın tutuklandı mı? Mehmet Aydın Türkiye’ye iade edilecek mi?
Mehmet Aydın tutuklandı mı? Mehmet Aydın Türkiye’ye iade edilecek mi?

Gündem

Mehmet Aydın tutuklandı mı? Mehmet Aydın Türkiye’ye iade edilecek mi?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay