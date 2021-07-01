Temmuz ayının gelmesiyle birlikte gözler memur ve emekli maaşı zam oranına çevrildi. Bilindiği gibi her yıl memur maaşlarına ocak ve temmuz aylarında enflasyon oranına göre zam yapılıyor. Peki, 2021 Temmuz maaşı zammı ne kadar oldu?

Memur zammı belli oldu mu?

Temmuz ayında milyonlarca memurun zam oranı belli olacak. Mayıs ayında enflasyonun yüzde 0.89 olarak açıklanmasının ardından yılın ilk 5 ayındaki enflasyon yüzde 6,39 oldu. Haziran ayı enflasyon rakamı açıklandığında yılın ilk 6 aylık enflasyon değeri belli olacak. Böylece maaşlara yansıyacak olan zam da belli olacak. Toplu sözleşme gereği memurlar yılın ilk 6 ayı için yüzde 3 zam aldı. Haziran ayında açıklanacak enflasyonda toplamda yüzde 3'ü geçen kısım da zamma yansıyacak. Haziran ayı rakamları açıklanmadı ancak şimdilik zam oranı 3.39 olarak hesaplanıyor. Enflasyon açıklandığında zam oranı da netlik kazanacak.