Memur ve memur emeklileri için zam teklifi netleşti! Bakan Işıkhan duyurdu

Memur ve memur emeklilerinin merakla beklediği toplu sözleşme görüşmelerinin ikincisi bugün gerçekleşti. Toplantı öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi. İşte hükümetin ilk teklifi...

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde süreç devam ediyor. 2. toplantı sonrası Bakan Işıkhan önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE HÜKÜMETTEN YAPILAN TEKLİF

Belirlenen çalışma takvimi doğrultusunda 11 hizmet koluna ait tekliflerin tasnifi ve kamu görevlilerinin geneline ilişkin tekliflerin ön müzakeresiyle ilerleyen süreçte, müzakere aşamasına geçildi.

Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmesi yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, görüşmeyle ilgili şunları ifade etti:

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“2024 ilk 6 ay için yüzde 14, ikinci 6 ay için yüzde 9, 2025 sürecinde ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 5 zam oranı teklif edildi.”