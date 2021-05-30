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Ekonomi

Memur ve emekliye 'zam' müjdesi! Beklenen rakam ortaya çıktı

Emekli ve memur maaşları, yasa gereği ocak ve temmuz olmak üzere yılda iki kez artıyor. Bu artışta enflasyon belirleyici oluyor. Mayıs ayına ilişkin kritik enflasyon verisi ise 3 Haziran Perşembe günü açıklanacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-30 11:19:00 -
Memur ve emekliye 'zam' müjdesi! Beklenen rakam ortaya çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre; ocakta yüzde 1.68, şubatta yüzde 0.91, martta yüzde 1.08 artan enflasyon, nisan ayında ise yüzde 1.68 olarak gerçekleşti.

Memur ve emeklisi toplu sözleşmeye göre ilk 6 ay için ocakta yüzde 3 zam almıştı. Böylece memur ve emekliler için de yüzde 2.46’lık fark oluşmuş oldu. Tabi mayıs enflasyonu bu anlamda belirleyici olacak.

Tahminler artış yönünde

Merkez Bankası’nın son beklenti anketinde mayıs enflasyonu yüzde 1.27 olarak öngörülmüştü. Ekonomistlerin ve farklı kurumların tahminleri de yüzde 1.18-1.73 aralığında değişiyor.

Beklenti anketine paralel sonuçla 5 aylık enflasyon yüzde 6.80’e çıkacak. Tahminler içinde yüzde 1.73’lük aylık enflasyon durumunda 5 aylık kümülatif enflasyon yani zammı tayin edecek oran yüzde 7.28’e yükselecek.

Beklenti anketine paralel mayıs enflasyonu sonrasında memur ve emeklisi yüzde 3.8 fark alacakken, aylık enflasyonun yüzde 1.73’e ulaşması durumunda fark yüzde 4.28’e çıkacak.

Haziranda enflasyon sıfır dahi çıksa bu durumda temmuzda maaşlara yüzde 3’lük toplu sözleşmesine ek yüzde 4.28 fark yansıtılacak. SSK ve Bağkur emeklisi de bu kapsamda ikinci 6 ay için yüzde 6.80-7.28 civarında zam almış olacak.

Temmuzda ikramiye de var

Bayram ikramiyesi 1.000 liradan 1.100 liraya çıkarılmıştı. Ramazan Bayramı ikramiyesi 6-7 Mayıs’ta hesaba yattı. Kurban Bayramı ise 20 Temmuz’da başlıyor. Bu döneme ilişkin ikramiyelerin de 12-20 Temmuz arasında belirlenen tarihte yatması bekleniyor. Ödemeler yine 1.100 lira olacak. SSK ve Bağkur emeklileri de 17 Temmuz itibarıyla hem zamlı maaşlarını hem de zamlı ikramiyelerini almış olacak.

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