Memur ve emekli temmuz zammı ne kadar olacak? Emekli ve memur temmuz zammı sabırsızlıkla beklenirken, haziran ayı enflasyon rakamları ile ilgili gelişmeler takından takip ediliyor. TÜİK’in açıklayacağı enflasyon verileriyle birlikte zam oranları belli olacak.

Memur ve emekli temmuz zammı ne kadar olacak?

Yılın ilk 5 ayında yüzde 6.39’a ulaşan tüketici enflasyonu, memur ve emeklilere yılın tamamı için verilen yüzde 6’lık maaş zammını tümden silip süpürdüğü gibi milyonlarca dar gelirliyi 3.39 puan eksiye düşürdü. Haziran ayı da dikkate alındığında temmuzda memur ve emeklilere yüzde 3 zammın yanı sıra yüzde 4.45 civarında enflasyon farkı verilecek. Böylece temmuz zammı toplamda yüzde 7.5’e yaklaşacak.

Zam oranları ne zaman belli olur?

Haziran enflasyonunun 5 Temmuz 2021 Pazartesi günü açıklanması bekleniyor. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emekli maaş zammı oranı belli olacak.