Memur ve emekli ne kadar maaş olacak? Ocak 2027 zam hesabında ilk tablo ortaya çıktı
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Memur ve memur emeklisinin Ocak 2027 zam hesabında ilk rakamlar ortaya çıktı. Ekim ayı enflasyonuyla yüzde 6,26'lık artışı şimdiden hak eden memurlar için gözler kasım ve aralık verilerine çevrildi. Peki, yeni zam hesabına göre öğretmen, polis, doktor, mühendis ve diğer meslek gruplarının maaşları ne kadar olacak? İşte Ocak 2027 memur ve memur emeklisi maaş hesaplama tablosundaki son rakamalar…
Milyonlarca memur ve memur emeklisinin beklediği ekim ayı enflasyon rakamları bu sabah açıklanmıştı. Haber Global’den Emrecan Demirel haberine göre, 2026-2027 dönemini kapsayan toplu sözleşme kapsamında memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 2027 yılının ilk 6 ayında yüzde 5 zam yapılması kararlaştırıldı. Bunun yanı sıra 2026 yılının ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyonun yüzde 7'yi aşması durumunda, aşan kısım enflasyon farkı olarak maaşlara eklenecek.
TÜİK tarafından 3 Kasım 2026'da açıklanan ekim ayı verilerine göre tüketici fiyatları aylık yüzde 2,58, yıllık yüzde 29,77 arttı. Temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarını kapsayan dört aylık enflasyon verisiyle birlikte memur ve memur emeklilerinin ocak zammı hesabında önemli bir eşik geride kaldı.
Böylece memur ve memur emeklileri, ekim ayı enflasyonunun ardından yüzde 6,26 oranında kümülatif maaş artışını şimdiden hak etmiş oldu. Bu oran, yüzde 5'lik toplu sözleşme zammı ile oluşan enflasyon farkını kapsıyor.
Ancak bu rakam henüz kesinleşmiş ocak zammı değil. Kasım ve aralık aylarında açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte altı aylık enflasyon farkı yeniden hesaplanacak. Ocak 2027'de uygulanacak kesin zam oranı da bu verilerin tamamlanmasıyla belli olacak.
OCAK 2027 ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?
Ekim ayı enflasyonuyla birlikte oluşan yüzde 6,26'lık zam oranı üzerinden yapılan hesaplamaya göre memurların yeni maaşları şöyle:
Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) 1/4
Mevcut maaş: 107.110 TL
Zamlı maaş: 113.815 TL
Memur (Üniversite Mezunu) 9/1
Mevcut maaş: 73.070 TL
Zamlı maaş: 77.644 TL
Uzman Öğretmen 1/4
Mevcut maaş: 92.166 TL
Zamlı maaş: 97.936 TL
Öğretmen 1/4
Mevcut maaş: 83.254 TL
Zamlı maaş: 88.466 TL
Başkomiser 3/1
Mevcut maaş: 101.242 TL
Zamlı maaş: 107.580 TL
Polis Memuru 8/1
Mevcut maaş: 92.618 TL
Zamlı maaş: 98.416 TL
Uzman Doktor 1/4
Mevcut maaş: 170.730 TL
Zamlı maaş: 181.418 TL
Hemşire (Üniversite Mezunu) 5/1
Mevcut maaş: 84.845 TL
Zamlı maaş: 90.156 TL
Mühendis 1/4
Mevcut maaş: 109.185 TL
Zamlı maaş: 116.020 TL
Teknisyen (Lise Mezunu) 11/1
Mevcut maaş: 75.877 TL
Zamlı maaş: 80.627 TL
Profesör 1/4
Mevcut maaş: 153.208 TL
Zamlı maaş: 162.799 TL
Araştırma Görevlisi 7/1
Mevcut maaş: 102.779 TL
Zamlı maaş: 109.213 TL
Vaiz 1/4
Mevcut maaş: 86.983 TL
Zamlı maaş: 92.428 TL
Avukat 1/4
Mevcut maaş: 102.135 TL
Zamlı maaş: 108.529 TL
En düşük memur maaşı
Mevcut maaş: 70.224 TL
Zamlı maaş: 74.620 TL
OCAK 2027 ZAMLI MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI
Memur emeklilerinin aylıkları da memurlarla aynı toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı hesabına göre güncellenecek. Ekim ayı enflasyonuyla oluşan yüzde 6,26'lık artış üzerinden yapılan hesaplamada emekli maaşları şöyle sıralanıyor:
Müsteşar 1/1
Mevcut maaş: 111.712 TL
Zamlı maaş: 118.705 TL
Genel Müdür 1/1
Mevcut maaş: 98.948 TL
Zamlı maaş: 105.143 TL
Öğretmen 1/4
Mevcut maaş: 46.715 TL
Zamlı maaş: 49.639 TL
Kaymakam 1/4
Mevcut maaş: 65.446 TL
Zamlı maaş: 69.543 TL
Başkomiser 1/4
Mevcut maaş: 47.606 TL
Zamlı maaş: 50.586 TL
Hemşire 1/4
Mevcut maaş: 46.715 TL
Zamlı maaş: 49.639 TL
Mühendis 1/4
Mevcut maaş: 47.499 TL
Zamlı maaş: 50.473 TL
Teknisyen 1/4
Mevcut maaş: 38.221 TL
Zamlı maaş: 40.613 TL
Profesör 1/4
Mevcut maaş: 80.082 TL
Zamlı maaş: 85.096 TL
İmam-Hatip
Mevcut maaş: 46.715 TL
Zamlı maaş: 49.639 TL
En düşük memur emeklisi maaşı
Mevcut maaş: 31.527 TL
Zamlı maaş: 33.501 TL
GÖZLER KASIM VE ARALIK ENFLASYONUNDA
Ocak 2027 memur zammının kesinleşmesi için yılın son iki enflasyon verisi bekleniyor. Kasım ve aralık aylarında açıklanacak TÜFE rakamları, altı aylık enflasyon farkını ve dolayısıyla memur maaşlarına yapılacak toplam artışı belirleyecek.
Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte zam oranı kesinleşecek. Böylece öğretmen, polis, doktor, mühendis ve diğer kamu çalışanlarının yanı sıra memur emeklilerinin de ocak ayında alacağı yeni maaşlar netleşecek.
Önemli not:
Yukarıdaki maaşlar, ekim ayı enflasyonuyla oluşan yüzde 6,26'lık artış üzerinden hazırlanmış ara hesaplamalardır. Kasım ve aralık enflasyonu henüz hesaba dahil değildir. Nihai maaşlar kesin zam oranına göre değişecektir.