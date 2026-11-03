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Ekonomi Memur ve emekli ne kadar maaş olacak? Ocak 2027 zam hesabında ilk tablo ortaya çıktı
Ekonomi

Memur ve emekli ne kadar maaş olacak? Ocak 2027 zam hesabında ilk tablo ortaya çıktı

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Memur ve emekli ne kadar maaş olacak? Ocak 2027 zam hesabında ilk tablo ortaya çıktı

Memur ve memur emeklisinin Ocak 2027 zam hesabında ilk rakamlar ortaya çıktı. Ekim ayı enflasyonuyla yüzde 6,26'lık artışı şimdiden hak eden memurlar için gözler kasım ve aralık verilerine çevrildi. Peki, yeni zam hesabına göre öğretmen, polis, doktor, mühendis ve diğer meslek gruplarının maaşları ne kadar olacak? İşte Ocak 2027 memur ve memur emeklisi maaş hesaplama tablosundaki son rakamalar…

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin beklediği ekim ayı enflasyon rakamları bu sabah açıklanmıştı.  Haber Global’den Emrecan Demirel haberine göre, 2026-2027 dönemini kapsayan toplu sözleşme kapsamında memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 2027 yılının ilk 6 ayında yüzde 5 zam yapılması kararlaştırıldı. Bunun yanı sıra 2026 yılının ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyonun yüzde 7'yi aşması durumunda, aşan kısım enflasyon farkı olarak maaşlara eklenecek.

TÜİK tarafından 3 Kasım 2026'da açıklanan ekim ayı verilerine göre tüketici fiyatları aylık yüzde 2,58, yıllık yüzde 29,77 arttı. Temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarını kapsayan dört aylık enflasyon verisiyle birlikte memur ve memur emeklilerinin ocak zammı hesabında önemli bir eşik geride kaldı.

Böylece memur ve memur emeklileri, ekim ayı enflasyonunun ardından yüzde 6,26 oranında kümülatif maaş artışını şimdiden hak etmiş oldu. Bu oran, yüzde 5'lik toplu sözleşme zammı ile oluşan enflasyon farkını kapsıyor.

Ancak bu rakam henüz kesinleşmiş ocak zammı değil. Kasım ve aralık aylarında açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte altı aylık enflasyon farkı yeniden hesaplanacak. Ocak 2027'de uygulanacak kesin zam oranı da bu verilerin tamamlanmasıyla belli olacak.

OCAK 2027 ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Ekim ayı enflasyonuyla birlikte oluşan yüzde 6,26'lık zam oranı üzerinden yapılan hesaplamaya göre memurların yeni maaşları şöyle:

Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) 1/4

Mevcut maaş: 107.110 TL

Zamlı maaş: 113.815 TL

Memur (Üniversite Mezunu) 9/1

Mevcut maaş: 73.070 TL

Zamlı maaş: 77.644 TL

Uzman Öğretmen 1/4

Mevcut maaş: 92.166 TL

Zamlı maaş: 97.936 TL

Öğretmen 1/4

Mevcut maaş: 83.254 TL

Zamlı maaş: 88.466 TL

Başkomiser 3/1

Mevcut maaş: 101.242 TL

Zamlı maaş: 107.580 TL

Polis Memuru 8/1

Mevcut maaş: 92.618 TL

Zamlı maaş: 98.416 TL

Uzman Doktor 1/4

Mevcut maaş: 170.730 TL

Zamlı maaş: 181.418 TL

Hemşire (Üniversite Mezunu) 5/1

Mevcut maaş: 84.845 TL

Zamlı maaş: 90.156 TL

Mühendis 1/4

Mevcut maaş: 109.185 TL

Zamlı maaş: 116.020 TL

Teknisyen (Lise Mezunu) 11/1

Mevcut maaş: 75.877 TL

Zamlı maaş: 80.627 TL

Profesör 1/4

Mevcut maaş: 153.208 TL

Zamlı maaş: 162.799 TL

Araştırma Görevlisi 7/1

Mevcut maaş: 102.779 TL

Zamlı maaş: 109.213 TL

Vaiz 1/4

Mevcut maaş: 86.983 TL

Zamlı maaş: 92.428 TL

Avukat 1/4

Mevcut maaş: 102.135 TL

Zamlı maaş: 108.529 TL

En düşük memur maaşı

Mevcut maaş: 70.224 TL

Zamlı maaş: 74.620 TL

OCAK 2027 ZAMLI MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI

Memur emeklilerinin aylıkları da memurlarla aynı toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı hesabına göre güncellenecek. Ekim ayı enflasyonuyla oluşan yüzde 6,26'lık artış üzerinden yapılan hesaplamada emekli maaşları şöyle sıralanıyor:

Müsteşar 1/1

Mevcut maaş: 111.712 TL

Zamlı maaş: 118.705 TL

Genel Müdür 1/1

Mevcut maaş: 98.948 TL

Zamlı maaş: 105.143 TL

Öğretmen 1/4

Mevcut maaş: 46.715 TL

Zamlı maaş: 49.639 TL

Kaymakam 1/4

Mevcut maaş: 65.446 TL

Zamlı maaş: 69.543 TL

Başkomiser 1/4

Mevcut maaş: 47.606 TL

Zamlı maaş: 50.586 TL

Hemşire 1/4

Mevcut maaş: 46.715 TL

Zamlı maaş: 49.639 TL

Mühendis 1/4

Mevcut maaş: 47.499 TL

Zamlı maaş: 50.473 TL

Teknisyen 1/4

Mevcut maaş: 38.221 TL

Zamlı maaş: 40.613 TL

Profesör 1/4

Mevcut maaş: 80.082 TL

Zamlı maaş: 85.096 TL

İmam-Hatip

Mevcut maaş: 46.715 TL

Zamlı maaş: 49.639 TL

En düşük memur emeklisi maaşı

Mevcut maaş: 31.527 TL

Zamlı maaş: 33.501 TL

GÖZLER KASIM VE ARALIK ENFLASYONUNDA

Ocak 2027 memur zammının kesinleşmesi için yılın son iki enflasyon verisi bekleniyor. Kasım ve aralık aylarında açıklanacak TÜFE rakamları, altı aylık enflasyon farkını ve dolayısıyla memur maaşlarına yapılacak toplam artışı belirleyecek.

Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte zam oranı kesinleşecek. Böylece öğretmen, polis, doktor, mühendis ve diğer kamu çalışanlarının yanı sıra memur emeklilerinin de ocak ayında alacağı yeni maaşlar netleşecek.

Önemli not:

Yukarıdaki maaşlar, ekim ayı enflasyonuyla oluşan yüzde 6,26'lık artış üzerinden hazırlanmış ara hesaplamalardır. Kasım ve aralık enflasyonu henüz hesaba dahil değildir. Nihai maaşlar kesin zam oranına göre değişecektir.

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