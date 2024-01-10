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Ekonomi Memur maaşları nasıl hesaplanacak? Uzman isim merak edilen soruya cevap verdi
Ekonomi

Memur maaşları nasıl hesaplanacak? Uzman isim merak edilen soruya cevap verdi

Yeniakit Publisher
2024-01-10 03:16:00 - 2024-01-10 03:16:50

Son ücret artışı, seyyanen zamma nasıl etki edecek? Memurların merak ettiği sorunun cevabını Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Öğretim Üyesi Tarkan Zengin yanıtladı.

Memur ve memur emeklilerinin 2024 yılının ilk 6 ayında alacağı zamlı maaşlar ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artış oranları belirlendi. Daha önce memurlara 8 bin 77 lira da seyyanen zam yapılmıştı. Son ücret artışı, seyyanen zamma nasıl etki edecek sorusunu AYBÜ Öğretim Üyesi Tarkan Zengin yanıtladı. 

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