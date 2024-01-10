Memur maaşları nasıl hesaplanacak? Uzman isim merak edilen soruya cevap verdi
Son ücret artışı, seyyanen zamma nasıl etki edecek? Memurların merak ettiği sorunun cevabını Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Öğretim Üyesi Tarkan Zengin yanıtladı.
Memur ve memur emeklilerinin 2024 yılının ilk 6 ayında alacağı zamlı maaşlar ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artış oranları belirlendi. Daha önce memurlara 8 bin 77 lira da seyyanen zam yapılmıştı. Son ücret artışı, seyyanen zamma nasıl etki edecek sorusunu AYBÜ Öğretim Üyesi Tarkan Zengin yanıtladı.