Memleketi soyanlar ahlak dersi vermeye kalktı! Asrın yüzsüzleri

Buğra Kardan İstanbul

Kurduğu suç örgütü ile mega şehir İstanbul’u 160 milyar TL ve 24 milyon dolar dolandırdığı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede yer alan ve ülke genelindeki 95 taşınmaza çöken çıkar amaçlı suç örgütü lideri Ekrem İmamoğlu ve ismi akçeli iddialarla gündeme gelen Özgür Özel, yüzsüzlükte sınır tanımadı. Şaibeli kurultay ile ele geçirdikleri CHP’de 2024 seçimleri öncesi belediye başkan adaylarını rüşvete bağlayan, seçim sonrası belediyelerde adeta talan dönemi başlatan İmamoğlu-Özel ikilisi, müdahale edilen ve ucunun nereye uzandığına bakılmaksızın soruşturulan fon krizi üzerinden benzeri görülmemiş bir pişkinliğe imza attı. İçinde tüyü bitmemiş yetimin hakkını olan İBB kaynaklarını yağmaladığı için Silivri’de yatan ‘İBB Yolsuzluk Davasının’ bir numaralı sanığı İmamoğlu, cezaevinden yaptığı korsan paylaşımda, devletin kararlılıkla üzerine gittiği fon krizi için “Asrın soygunu” yaygarasını koparırken, mavi valizlerle rüşvet aldığı CHP’li belediye başkanlarının ifadelerine yansıyan Özgür Özel ise benzer bir kirli dili kullanarak; “Asrın dolandırıcılığı ile karşı karşıyayız” dedi.

HANGİ BİRİNİ YAZALIM

İşte CHP’yi parçalayan İmamoğlu-Özel ikilisinin bulaştığı rezaletler:

İBB’nin İmamoğlu’nun onayıyla 200’ü aşkın usulsüz ihale yaptığı belirlenmişti.

Evinde 40 milyon lirayla kaçarken yakalanan müteahhit Ali Nuhoğlu’nun rayiç bedeli 1.5 milyar lira olan 3 villayı İmamoğlu İnşaat’a 15 milyon liradan vermiş ve karşılığında ballı ihaleler almıştı.

Ekrem İmamoğlu’nun pek çok müteahhitten rüşvet ve daireler aldığı, bu evlerden birinin voleybolcu sevgilisi Derya Çayırgan’a gittiği anlaşılmıştı.

İmamoğlu’nun CHP İstanbul il binasını almak için topladığı rüşvet paraları kameralara takılmıştı.

İmamoğlu’nun gölgesi Ertan Yıldız’ın Capacity AVM’den 5 milyon euro rüşvet talep ettiği ses kayıtlarına yansımıştı.

İmamoğlu’nun kara paralarla dolu bavullar elinde otel otel dolaştığı görüntülenmişti.

Özel’in ise Uşak-Manisa-Denizli-Antalya hattında rüşvet trafiği yürüttüğü afişe edilmişti. Özkan Yalım, hileli kurultaydan evvel Özel’in evinin bahçe duvarına para bıraktığını, mavi valizle rüşvet parası verdiğini ikrar etmişti.

Özel’in Muhittin Böcek’ten adaylık karşılığında 1 milyon 950 bin euro, 200 bin dolar ve 15 milyon TL aldığı belgelenmişti. Hafızalardan silinmeyen bu rezaletlere açıklama getirmekten kaçınan, fon yolsuzluğu üzerinden ise iktidarı lekelemeye çalışan İmamoğlu ve Özel için “Asrın yüzsüzleri” ifadesi kullanıldı.

LEKELİLER ÇAMUR ATIYOR

Akit’e konuşan AK Parti 27. Dönem İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı ise, şunları söyledi: “İmamoğlu ve Özel’in bu tantanalarını belediyelerde dönen dalavereleri perdeleme gayretine bağlıyoruz. Asrın dolandırıcılığı İBB’de oldu, belediyelerde oldu. Tabii yakalanınca şoke olan İmamoğlu ve arkadaşları, çareyi yargı görevlilerini hedef almakta buldu. Özel de ortaya dökülen itirafları, delilleri gölgeleme yarışına girdi. Hırsızlık, yolsuzluk, arsızlık yapanlara sahip çıktı. Şimdi de sütten çıkmış ak kaşık gibi fonla ilgili mevzuyu dile doladı. Bu mevzuda devlet de iktidar da gerekli tavrı ortaya koydu. Nafile uğraşmasınlar. Yine Cumhurbaşkanımız ucu kime ya da nereye varırsa varsın hesabının sorulacağının sözünü verdi. Tabii kendilerinde leke olanların başka yerlere çamur atmaları doğal. Ey İmamoğlu ve Özel, milletimiz bunu yemez, halkımızın böyle hilelere karnı tok.”

BUNLARIN TENCERELERİ YANMIŞ

Avukat Hasan İlter de şunları dile getirdi: “Devletimiz bir nevi ‘temiz eller operasyonu’ başlatmıştır. Bu operasyonda şüpheli olan kim varsa üzerine gidilmektedir. Bir şüphelinin dahi fikriyatına, zikriyatına, görüşüne, siyasi kimliği dikkate alınmamaktadır. Yeri, konumu ne olursa olsun kimsenin göz yaşına bakılmamaktadır. Durum bu şekildeyken hırsızlıktan, yolsuzluktan, ihaleye fesat karıştırmaktan, rüşvet almaktan yargılananların da onları savunanların da fon soruşturmasını fırsat bilerek gerek iktidarı gerek devleti karalamaya yönelik sözler sarf etmeleri tamamen yüzsüzlüktür ve ahlâksızlıktır. Bizim ‘Tencere dibin kara, seninki benden kara’ diye meşhur bir atösüzümüz vardır. Bunlar, tencereleri çatır çatır yandığı, kararmadık yer kalmadığı hâlde kendilerini savunmak adına fütursuzca konuşmaya cüret ediyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, ahlâksızlığın envai çeşidini de yapsalar, adaletin pençesinden kurtulamayacaklardır. İmamoğlu ve Özel, boşa kürek çekmesin. Algı oyunlarına inanan yoktur. Bunlar, ne ederse etsinler skandallarını örtemezler.”