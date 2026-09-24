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Gündem Başkan Erdoğan’dan Avrupa şampiyonu Havvanur’a: Senden dünya şampiyonluğu bekliyorum!
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Başkan Erdoğan’dan Avrupa şampiyonu Havvanur’a: Senden dünya şampiyonluğu bekliyorum!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

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Başkan Erdoğan’dan Avrupa şampiyonu Havvanur’a: Senden dünya şampiyonluğu bekliyorum!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan’da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonu olan Havvanur Kethüda'yı telefonla arayarak kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki final müsabakasını yerinde izleyen Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın telefonu aracılığıyla Avrupa şampiyonu Havvanur ile konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Havvanur'u kutlayarak "Havvanur tebrik ediyorum seni. Havvanur, ismin çok güzel. İnşallah bundan sonra senden dünya şampiyonluğu bekliyorum. Allah yar ve yardımcın olsun. Bütün arkadaşlarına çok selam söyle. Tebrik ediyorum." diye konuştu.

Milli boksör de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

 

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