Memleket Partisi'nde deprem! İstifa etti

Memleket Partisi Kurucular Kurulu ve aynı zamanda Disiplin kurulu üyesi olan Evren Alankuş, partisinden istifa etti. Alankuş'un son mesajı dikkat çekti.

Medya Tava'da yer alan habere göre, Evren Alakuş'un bugüne kadar olan Twitter profilinde "Mem tanımı yer alıyordu.

Ancak bugün Alakuş'un profiline girenler bu tanıtımın olmadığını gördü.

Ancak Evren Alakuş'un bugün paylaştığı bir mesaj da dikkat çekti:

Alankuş, "Önemli olan Toplumsal Muhalefetin içindeki sorumlu bir vatandaş olmak ,sorgulamaya gerçekleri söylemeye devam etmektir. Bunun için Herhangi bir partiye üye, veya bir oluşuma dahil olmaya gerek yok." dedi.