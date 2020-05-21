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Melikgazi’den Keykubat Mahallesine dev yatırım

Melikgazi sınırlarında bulunan Keykubat Mahallesi’nde 11 kilometre uzunluğunda havai hat yer altına alınarak 11 kilometre uzunluğunda yolda asfalt yapılacak.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 10:50:54 -
Melikgazi’den Keykubat Mahallesine dev yatırım

Melikgazi sınırlarında bulunan Keykubat Mahallesi’nde 11 kilometre uzunluğunda havai hat yer altına alınarak 11 kilometre uzunluğunda yolda asfalt yapılacak. 26 bin metrekare parke hizmeti de mahalleye kazandırılacak.


Keykubat Mahallesi’nin estetiğini bozan havai hatların yerin altına alınacağını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Keykubat Mahallemizde yoğun bir nüfus var. Keykubat’ta uzun yıllar elektrik direklerinin açıkta olması büyük sıkıntıydı. Bu mahallemizdeki havai hatlar yer altına alınacak. Burada 11 kilometrelik havai hat var. Komple bu hatları yer altına aldırıyoruz. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyemize ve KCETAŞ’a teşekkür ederiz. Kendileri bu konuda büyük destek veriyor. Bunların alta alınmasıyla beraber yollar daha da güzelleşecek. Burada 26 bin metrekare parke çalışmamız var. 11 kilometreye yakın hatta asfalt dökeceğiz. Dolayısıyla büyük bir çalışmaya başladık. Allah hayırla kazasız belasız tamamlamayı nasip etsin. Ayrıca 200 tane yeni aydınlatma direği dikilecek. Dolayısıyla mahalle genel olarak yenilenmiş olacak. Çalışmalar sonucunda hatlar modernize edilerek bir yandan görüntü kirliliği ortadan kaldırılmış oluyor bir yandan da kötü hava koşullarından dolayı meydana gelen arızalar minimum seviyeye indirilmiş oluyor. Hayırlı olmasını dilerim” dedi.


Keykubat Mahalle Muhtarı Murat Külahçı ise Başkan Dr. Palancıoğlu’na ve belediye personeline yapılan hizmetler için teşekkür ederek, “Mahallemizde bulunan havai hatlar yer altına alınarak mahallemiz daha güzel hale gelecek. Çalışmalar sonunda mahallemiz apaydınlık olacak” diye konuştu.

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