Melikgazi’de telekonferansla toplantı yapıldı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, korona virüs tedbirleri kapsamında başkan yardımcıları, birim müdürleri ile telekonferans yöntemiyle toplantı yaparak çalışmaları değerlendirdi.

Haftalık birim müdürleri toplantısına telekonferans sistemiyle devam edeceklerini belirten Başkan Dr. Palancıoğlu, “Korona virüs salgını kapsamında alınan önlemler kapsamında kalabalık ortam oluşturmamak için toplu halde toplantılar yapmıyoruz. Telekonferans üzerinden toplantılarımızı yapacağız. Melikgazi Belediyesi çalışanları olarak tüm gücümüzle virüsün etkilerini azaltarak vatandaşlarımızın mağduriyetinin en aza indirilmesi için çalışıyoruz. Korona virüsün etkilerine karşı yapılan çalışmalarımız her geçen gün daha da artarak devam edecek. Temizlik noktasında, ekiplerimiz ilçemizin her tarafını düzenli olarak dezenfekte ediyor. Talep geldiği takdirde ekiplerimiz vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. İhtiyaç sahiplerimize iaşe dağıtımına devam ediyoruz. Biz vatandaşımızın yanındayız. Türk milleti olarak birlikte, kardeşçe bu virüsün üstesinden gelip, çok daha güçlenerek, başarıyla bu süreçten çıkacağız. Vatandaşlarımız evdeyken sahada çalışmamız daha kolay. Bundan dolayı park, asfalt, kaldırım, ağaç dikimi gibi çalışmalarımız da bir yandan devam ediyor. Melikgazi Belediyesi olarak yaklaşık bir aylık süreçte her alanda halkımızın yanında olmaya, işlerimizi aksatmadan devam etmeye gayret ettik. Bu anlamda, tüm belediye çalışanlarımıza, müdürlerimize, başkan yardımcılarımıza teşekkür ediyorum" dedi.