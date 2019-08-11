Melikgazi’de belirlenen alanlar dışında kurban kesimi ile kıyma çekimi yapılmayacak

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kurban Bayramı’nda oluşturulan nöbetçi birimler ile vardiya usulü çalışacak ekipler arası koordinasyonunun sağlandığını ve bir dizi tedbirler alındığını söyledi.

Valilik makamınca yapılan toplantıda Melikgazi ilçe sınırları içerisinde 15 semtte 24 ayrı bölgede kurban kesim yeri belirlendiğini belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, cadde ve sokaklarda kurul kararı gereği hayvan kesimi ile kıyma çekimine izin verilmeyeceğini kaydetti.

Kurban kesim alanında belediye olarak da tüm tedbirlerin alındığını zabıta, veteriner, temizlik ve sağlık ekiplerinin satış süresince görev yapacağını ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu,“Melikgazi Belediyesi olarak her yıl sürekli olarak düzenli, sağlıklı, hijyenik temiz bir çevrede ve alanda kurban kesim yerleri oluşturuyoruz. Belediyemize ait üstü kapalı semt pazar yerlerimiz çok amaçlı olup Kurban Bayramlarında kurban kesim yeri olarak hizmet vermektedir. İzinsiz mekânlarda ve sağlıksız şartlarda et çekimine izin verilmeyecektir. Kasaplar, marketler ve şarküteriler haricinde kıyma çekimi yasaktır”dedi.