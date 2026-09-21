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Spor İspanya, Luis de la Fuente ile yola devam dedi
Spor

İspanya, Luis de la Fuente ile yola devam dedi

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İspanya, Luis de la Fuente ile yola devam dedi

İspanya Futbol Federasyonu, Teknik Direktör Luis de la Fuente’nin sözleşmesinin 2032 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

İspanyol teknik direktör Luis de la Fuente'nin, İspanya Milli Futbol Takımındaki görev süresi 2032 yılına kadar uzatıldı.

İspanya Futbol Federasyonunun (RFEF) açıklamasında RFEF Yönetim Kurulunun, Fuente'nin görev süresinin 2032 yılına kadar uzatılmasının onaylandığı bildirildi.

Açıklamada 65 yaşındaki teknik adamın 2028 ve 2032 yıllarındaki Avrupa şampiyonalarıyla 2030 Dünya Kupası'nda takımı çalıştıracağı belirtildi.

 

PERFORMANSI

Fuente, İspanya Milli Takımı'nın başında çıktığı 49 maçta 39 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken, 2.53 puan ortalaması yakaladı. Deneyimli teknik adam, görev süresince 1 UEFA Uluslar Ligi, 1 Avrupa Şampiyonası ve 1 FIFA Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı.

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