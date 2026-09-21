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Gündem MİT koordinesinde operasyon: Yüzbinlerce uyuşturucu hap ele geçirildi
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MİT koordinesinde operasyon: Yüzbinlerce uyuşturucu hap ele geçirildi

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AA Giriş Tarihi:

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MİT koordinesinde operasyon: Yüzbinlerce uyuşturucu hap ele geçirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Adana Emniyet Müdürlüğünün düzenlediği ortak operasyonda 375 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı. İşte büyük operasyonun ayrıntıları…

MİT koordinesindeki operasyonda 375 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şahısları bir ay boyunca fiziki ve teknik takibe aldı.

Takibin ardından operasyon için harekete geçen MİT ve Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 Eylül'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 375 bin uyuşturucu hap ele geçirilirken, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

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