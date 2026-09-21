Peşmerge güçlerinde tarihi adım! Tüm birlikler tek çatı altında birleşti!
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) büyük yankı uyandıran kritik bir karar hayata geçirildi. Kürdistan Demokrat Partisi'ne (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği'ne (KYB) bağlı Peşmerge güçlerinin tamamının tek çatı altında birleştirilmesi süreci resmi olarak tamamlandı.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) Kürdistan Demokrat Partisi'ne (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği'ne (KYB) bağlı Peşmerge güçlerinin tek çatı altında birleştirilmesi kararı alındı.
Erbil'de, konuyla ilgili düzenlenen etkinliğe Bağdat'taki merkezi hükümetten temsilciler de katıldı.
IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, burada yaptığı konuşmada Peşmerge güçlerinin kurumsallaşması ve tek bir çatı altında birleştirilmesine yönelik reform sürecinde nihai aşamaya ulaşıldığını dile getirerek, tüm birliklerin artık Peşmerge Bakanlığı çatısı altında toplandığını söyledi.
Barzani, ülkenin istikrarı noktasında Peşmerge ile Irak federal ordusu arasındaki koordinasyonun sürdürüldüğünü kaydetti.
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