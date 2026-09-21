  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ümit Özdağ’dan gündeme bomba gibi düşen Öcalan çıkışı: Evleneceği kişi bile belli Ali Karahasanoğlu’ndan Yavuz Ağıralioğlu’na “geçersiz oy” tepkisi: Nedir bu iş Yavuz Bey? Adana'da korkutan deprem: Diğer illerden de hissedildi Bombalar uçaklara yüklendi! Trump son anda durdurdu Gece yarısı peş peşe patlamalar! Cephanelik havaya uçtu 21 Eylül 2026: Günün Ayet ve Hadisi 21 Eylül 1715: Îsâ el-Bolevî (Arap grameri ve tıpla ilgili eserleriyle bilinen mutasavvıf ve şair) Fon soruşturmasında Tera Yatırım’ın iki yönetim kurulu üyesine gözaltı İki başkan için AK Parti iddiası: Sinan Burhan isim vererek açıkladı Katar’dan bölge için “deprem” uyarısı! 60 milyar doları aşan yatırım planı
Gündem Peşmerge güçlerinde tarihi adım! Tüm birlikler tek çatı altında birleşti!
Gündem

Peşmerge güçlerinde tarihi adım! Tüm birlikler tek çatı altında birleşti!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Peşmerge güçlerinde tarihi adım! Tüm birlikler tek çatı altında birleşti!

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) büyük yankı uyandıran kritik bir karar hayata geçirildi. Kürdistan Demokrat Partisi'ne (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği'ne (KYB) bağlı Peşmerge güçlerinin tamamının tek çatı altında birleştirilmesi süreci resmi olarak tamamlandı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) Kürdistan Demokrat Partisi'ne (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği'ne (KYB) bağlı Peşmerge güçlerinin tek çatı altında birleştirilmesi kararı alındı.

Erbil'de, konuyla ilgili düzenlenen etkinliğe Bağdat'taki merkezi hükümetten temsilciler de katıldı.

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, burada yaptığı konuşmada Peşmerge güçlerinin kurumsallaşması ve tek bir çatı altında birleştirilmesine yönelik reform sürecinde nihai aşamaya ulaşıldığını dile getirerek, tüm birliklerin artık Peşmerge Bakanlığı çatısı altında toplandığını söyledi.

Barzani, ülkenin istikrarı noktasında Peşmerge ile Irak federal ordusu arasındaki koordinasyonun sürdürüldüğünü kaydetti.

PKK’nın öldürmesi için yolladığı tim Küfürbaz Fatih’e kıyamamış!
PKK’nın öldürmesi için yolladığı tim Küfürbaz Fatih’e kıyamamış!

Gündem

PKK’nın öldürmesi için yolladığı tim Küfürbaz Fatih’e kıyamamış!

Seni öldürmek istediler sen de PKK’nın ayağına mı gittin? Bırak bu ayakları Fatih, yeme bizi şimdi!
Seni öldürmek istediler sen de PKK’nın ayağına mı gittin? Bırak bu ayakları Fatih, yeme bizi şimdi!

Gündem

Seni öldürmek istediler sen de PKK’nın ayağına mı gittin? Bırak bu ayakları Fatih, yeme bizi şimdi!

MSB Sözcüsü Aktürk hafta içinde 2 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu açıkladı
MSB Sözcüsü Aktürk hafta içinde 2 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu açıkladı

Aktüel

MSB Sözcüsü Aktürk hafta içinde 2 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu açıkladı

PKK yan çizdi! Öcalan özgür olmazsa silahları bırakmayız
PKK yan çizdi! Öcalan özgür olmazsa silahları bırakmayız

Gündem

PKK yan çizdi! Öcalan özgür olmazsa silahları bırakmayız

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23