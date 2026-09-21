TMO'dan cumhuriyet rekoru: 12.3 milyon tonluk alım

Yumaklı, hem üreticinin kazanması hem de tüketicinin uygun fiyata ürün alabilmesi ve tüketebilmesi için bütün taraflar olarak gayret ettiklerini belirterek, şunları kaydetti: "TMO, elindeki ürünleri, bu güçlü stoklarını piyasanın ihtiyacı olduğu süreçte piyasaya vermeye devam ediyor, buna başladı. Biz stabil bir halde giden, eğer bir ilave maliyet varsa onun bunların üzerine gelmesinin dışında, herhangi bir fiyat oluşumuna izin vermeyen politikayı sürdürmeye devam edeceğiz. Amacımız üreticinin emeğine sahip çıkmak, tüketicinin de kendisine vadedilen kalitede ürünü uygun ve de makul fiyata almasını sağlamak."