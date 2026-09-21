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TMO'dan cumhuriyet rekoru: 12.3 milyon tonluk alım

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AA Giriş Tarihi:

TMO'dan cumhuriyet rekoru: 12.3 milyon tonluk alım

Toprak Mahsulleri Ofisinin çiftçilerden aldığı 12,3 milyon ton ürün karşılığında yaptığı ödeme 180 milyar liraya ulaştı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Bu TMO açısından Cumhuriyet tarihinin rekoru oldu.” dedi.

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Foto - TMO'dan cumhuriyet rekoru: 12.3 milyon tonluk alım

Yumaklı, Ankara Üniversitesi Kalecik Bağcılık Araştırma ve Uygulama İstasyonu'nu ziyaret ederek bağ bozumuna katıldı. Burada üzüm kesen Yumaklı, ardından pekmez kaynattı. Yumaklı, yaptığı açıklamada burada 153 yerli ve yabancı asma çeşidinin olduğunu ifade ederek, istasyonun önemli bir ıslah ve genetik kaynak koruma merkezi olduğunu söyledi. Ankara'nın aynı zamanda çok güçlü tarımsal altyapısı olduğunu vurgulayan Yumaklı, "Ankara'da üretilen üzümün yarısı Kalecik ilçesinde. Ankara'da üzüm deyince Kalecik karası akla geliyor. Coğrafi işaretli bir üzüm çeşidi." diye konuştu.

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Foto - TMO'dan cumhuriyet rekoru: 12.3 milyon tonluk alım

"BU YIL BİTKİSEL ÜRETİMDE 140 MİLYON TONU AŞMIŞ OLACAĞIZ": Yumaklı, Türkiye'nin önemli üzüm üreticisi ülkelerden biri olduğunu, 2024 sonu itibarıyla taze üzüm üretiminde dünyada yedinci, kuru üzüm ihracatında ise birinci sırada bulunduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti: "2025 yılındaki üzüm üretimi yaklaşık 2,5 milyon ton olmuştu. Bu sene de iyi bir sezon geçiriyoruz. 3 milyon 850 bin tonluk üzüm üretimi ülkemizde gerçekleşmiş olacak. 2026, son 66 yılın en yağışlı yılı oldu. Geçtiğimiz yıl çok ciddi bir kuraklık ile hem şubat hem de nisan ayında ciddi bir zirai don yaşamıştık. Bu da ürünlerimizi etkilemişti. Ancak, bu sene bereketle beraber bitkisel üretimde 140 milyon tonu aşmış olacağız."

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Foto - TMO'dan cumhuriyet rekoru: 12.3 milyon tonluk alım

"TMO AÇISINDAN CUMHURİYET TARİHİNİN REKORU": Hasadı biten ve devam eden ürünlerin olduğunu ifade eden Yumaklı, "Bu yıl Toprak Mahsulleri Ofisi pek çok stratejik üründe alıcı pozisyonunda piyasa regülasyonu yaptı. Bu yıl 12,3 milyon ton hububat aldı. Bu TMO açısından Cumhuriyet tarihinin rekoru oldu. Bütün dünyada ülkelerin gıda arz güvenliğiyle ilgili endişe duyduğu, konjonktürel sebeplerle özellikle gıda ürünlerinin hareketinin neredeyse çok ciddi bir şekilde kısıtlandığı dönemde, hem bizim ilgili kurumumuzun hem ülkemizdeki bütün tarafların bereketli bir yıl geçirmesi bizim açımızdan, ülkemiz açısından son derece mutluluk verici. Toprak Mahsulleri Ofisinin 12,3 milyon ton için çiftçilerimize ödediği rakam 180 milyar liraya ulaştı." değerlendirmelerinde bulundu.

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Foto - TMO'dan cumhuriyet rekoru: 12.3 milyon tonluk alım

Yumaklı, hem üreticinin kazanması hem de tüketicinin uygun fiyata ürün alabilmesi ve tüketebilmesi için bütün taraflar olarak gayret ettiklerini belirterek, şunları kaydetti: "TMO, elindeki ürünleri, bu güçlü stoklarını piyasanın ihtiyacı olduğu süreçte piyasaya vermeye devam ediyor, buna başladı. Biz stabil bir halde giden, eğer bir ilave maliyet varsa onun bunların üzerine gelmesinin dışında, herhangi bir fiyat oluşumuna izin vermeyen politikayı sürdürmeye devam edeceğiz. Amacımız üreticinin emeğine sahip çıkmak, tüketicinin de kendisine vadedilen kalitede ürünü uygun ve de makul fiyata almasını sağlamak."

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