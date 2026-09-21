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Dünya yıldızları geride kaldı! Türk gururu Arda Güler ve Kenan Yıldız listede fırtına gibi esti!

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Dünya yıldızları geride kaldı! Türk gururu Arda Güler ve Kenan Yıldız listede fırtına gibi esti!

Futbol dünyasında merakla beklenen 23 yaş altındaki en değerli futbolcular listesi sonunda açıklandı. Dünyanın dört bir yanından genç yeteneklerin kıyasıya rekabet ettiği listede, Türk futbolunun gururları Arda Güler ve Kenan Yıldız gösterdikleri üstün performansla üst sıralara adeta damga vurdu. Futbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği bu prestijli sıralama, milli yıldızlarımızın Avrupa'daki yükselen grafiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

#1
Foto - Dünya yıldızları geride kaldı! Türk gururu Arda Güler ve Kenan Yıldız listede fırtına gibi esti!

23- Carlos Baleba | Manchester United | 55 milyon Euro

#2
Foto - Dünya yıldızları geride kaldı! Türk gururu Arda Güler ve Kenan Yıldız listede fırtına gibi esti!

22- Jeremy Jacquet | Liverpool | 55 milyon Euro

#3
Foto - Dünya yıldızları geride kaldı! Türk gururu Arda Güler ve Kenan Yıldız listede fırtına gibi esti!

21- Dean Huijsen | Real Madrid | 60 milyon Euro

#4
Foto - Dünya yıldızları geride kaldı! Türk gururu Arda Güler ve Kenan Yıldız listede fırtına gibi esti!

20- Rayan | Bournemouth | 60 milyon Euro

#5
Foto - Dünya yıldızları geride kaldı! Türk gururu Arda Güler ve Kenan Yıldız listede fırtına gibi esti!

19- Luka Vuskovic | Brighton | 60 milyon Euro

#6
Foto - Dünya yıldızları geride kaldı! Türk gururu Arda Güler ve Kenan Yıldız listede fırtına gibi esti!

18- Lennart Karl | Bayern Münih | 60 milyon Euro

#7
Foto - Dünya yıldızları geride kaldı! Türk gururu Arda Güler ve Kenan Yıldız listede fırtına gibi esti!

17- Johan Manzambi | Aston Villa | 65 milyon Euro

#8
Foto - Dünya yıldızları geride kaldı! Türk gururu Arda Güler ve Kenan Yıldız listede fırtına gibi esti!

16- Adam Wharton | Crystal Palace | 70 milyon Euro

#9
Foto - Dünya yıldızları geride kaldı! Türk gururu Arda Güler ve Kenan Yıldız listede fırtına gibi esti!

15- Nico O'Reilly | Manchester City | 70 milyon Euro

#10
Foto - Dünya yıldızları geride kaldı! Türk gururu Arda Güler ve Kenan Yıldız listede fırtına gibi esti!

14- Kobbie Mainoo | Manchester United | 70 milyon Euro

#11
Foto - Dünya yıldızları geride kaldı! Türk gururu Arda Güler ve Kenan Yıldız listede fırtına gibi esti!

13- Junior Kroupi | Bournemouth | 70 milyon Euro

#12
Foto - Dünya yıldızları geride kaldı! Türk gururu Arda Güler ve Kenan Yıldız listede fırtına gibi esti!

12- Kenan Yıldız | Juventus | 75 milyon Euro

#13
Foto - Dünya yıldızları geride kaldı! Türk gururu Arda Güler ve Kenan Yıldız listede fırtına gibi esti!

11- Nico Paz | Como | 80 milyon Euro

#14
Foto - Dünya yıldızları geride kaldı! Türk gururu Arda Güler ve Kenan Yıldız listede fırtına gibi esti!

10- Warren Zaire Emery | Paris Saint Germain | 80 milyon Euro

#15
Foto - Dünya yıldızları geride kaldı! Türk gururu Arda Güler ve Kenan Yıldız listede fırtına gibi esti!

9- Estevao | Chelsea | 80 milyon Euro

#16
Foto - Dünya yıldızları geride kaldı! Türk gururu Arda Güler ve Kenan Yıldız listede fırtına gibi esti!

8- Ayyoub Bouaddi | Manchester City | 80 milyon Euro

#17
Foto - Dünya yıldızları geride kaldı! Türk gururu Arda Güler ve Kenan Yıldız listede fırtına gibi esti!

7- Aleksandar Pavlovic | Bayern Münih | 90 milyon Euro

#18
Foto - Dünya yıldızları geride kaldı! Türk gururu Arda Güler ve Kenan Yıldız listede fırtına gibi esti!

6- Arda Güler | Real Madrid | 90 milyon Euro

#19
Foto - Dünya yıldızları geride kaldı! Türk gururu Arda Güler ve Kenan Yıldız listede fırtına gibi esti!

5- Yan Diomande | Real Madrid | 90 milyon Euro

#20
Foto - Dünya yıldızları geride kaldı! Türk gururu Arda Güler ve Kenan Yıldız listede fırtına gibi esti!

4- Pau Cubarsi | Barcelona | 100 milyon Euro

#21
Foto - Dünya yıldızları geride kaldı! Türk gururu Arda Güler ve Kenan Yıldız listede fırtına gibi esti!

3- Desire Doue | Paris Saint Germain | 120 milyon Euro

#22
Foto - Dünya yıldızları geride kaldı! Türk gururu Arda Güler ve Kenan Yıldız listede fırtına gibi esti!

2- Joao Neves | Paris Saint Germain | 140 milyon Euro

#23
Foto - Dünya yıldızları geride kaldı! Türk gururu Arda Güler ve Kenan Yıldız listede fırtına gibi esti!

1- Lamine Yamal | Barcelona | 220 milyon Euro

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