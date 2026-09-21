Dünya yıldızları geride kaldı! Türk gururu Arda Güler ve Kenan Yıldız listede fırtına gibi esti!

Futbol dünyasında merakla beklenen 23 yaş altındaki en değerli futbolcular listesi sonunda açıklandı. Dünyanın dört bir yanından genç yeteneklerin kıyasıya rekabet ettiği listede, Türk futbolunun gururları Arda Güler ve Kenan Yıldız gösterdikleri üstün performansla üst sıralara adeta damga vurdu. Futbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği bu prestijli sıralama, milli yıldızlarımızın Avrupa'daki yükselen grafiğini bir kez daha gözler önüne serdi.