Türk savaş uçakları bir bir havalandı! Kıbrıs’ın güneyinde gövde gösterisi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Kıbrıs Adası’nın güneyinde ve Akdeniz’in uluslararası hava sahasında kapsamlı bir eğitim uçuşu gerçekleştirildiğini duyurdu. ‘Çelik Kanatlar Akdeniz’in semalarında!’ vurgulu paylaşım beğeni topladı.
Türk Hava Kuvvetleri, Kıbrıs Adası'nın güneyinde eğitim uçuşu yaptı. MSB, sanal medya hesabından yapılan açıklamada, “Çelik Kanatlar Akdeniz’in semalarında! Ülkemizin Akdeniz’deki hak ve menfaatlerinin korunması, harekat kabiliyetlerimizin geliştirilmesi ve birliklerimizin hazırlık seviyesinin en üst düzeyde tutulmasına yönelik faaliyetlerimiz kararlılıkla devam ediyor. Bu kapsamda, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarımızın katılımıyla Kıbrıs Adası’nın güneyinde ve Akdeniz’in uluslararası hava sahasında kapsamlı bir eğitim uçuşu başarıyla gerçekleştirildi” ifadeleri kullanıldı.