Yunanistan ikinci sınıf ülke konumunda! Erdoğan, Atina’yı kâle almıyor

Yunanistan merkezli Ta Nea gazetesinde yayınlanan Demokritos Üniversitesi Uluslararası Politika Profesörü Sotiris Serbos imzalı analizde Türkiye-Yunanistan ilişkilerine dair değerlendirmeler yapıldı. Türkiye'nin yükselişinin salt tahminden öte bir gerçeklik olduğu vurgulanan analizde Ankara'nın Batı'nın istikrar sağlayıcısı olarak ortaya çıktığının altı çizildi.

"YUNANİSTAN TÜRKİYE GİBİ EŞİT TARAF OLAMIYOR"

Serbos, Türkiye'nin iki temel standartta Batı'dan farklılık gösterdiğini ve bu bağlamda Batı-Yunanistan-Türkiye üçgeninde bir müzakere mantığı ortaya çıktığını kaydetti. Ancak Yunanistan için bir engel olduğuna dikkat çekildi: Harcanabilir bir "taşeron" mu olacak yoksa ileri görüşlü bir "mimar" mı? Analist, Yunanistan'ın bu denklemde eşit bir taraf olarak yer alamadığı ve müzakere çerçevesinin dışında kaldığı değerlendirmesinde bulundu.

Yunan analistin değerlendirmesine göre; Erdoğan Yunanistan'ı kale almıyor. Yayınlanan analizde Serbos, "Nitekim Erdoğan, Yunanistan ile değil, ABD ve bazı AB üye ülkeleriyle müzakere ediyor; Yunanistan'ı eşit bir taraf olarak görmüyor. Batı'da oyuncu ve oyuncu olmayan taraf arasındaki fark burada açıkça görülüyor: İkincilere ne yapılması gerektiği söyleniyor; birincilere ise 'Sizce ne yapmalıyız?' diye soruluyor." ifadelerine yer verdi.

Yunanistan'ın Türk-Batı yakınlaşmasında etkisiz bir konumda olduğunu vurgulayan analist, "Aynı durum, Yunan-Türk ilişkilerinin ötesindeki arabuluculuk rolü için de geçerli: İran'daki savaşan taraflarca geniş çapta kabul görmesi, Batı içinde Türkiye'nin yükselişini dengeleyecek bir kaldıraç ve etki sağlayabilir" dedi.

Kaynak: Haber7