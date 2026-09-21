Emek veren ustalar şimdi de dünya sahnesinde: 'Fetheden Lezzetler' ile yakın temas kurdular

Ünlü oyuncular Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak, Bursa sokak lezzetleri üzerine bir söyleşi düzenlendi. Akşam programlarında ise Irmak Arıcı, Turgay Başyayla, Menteşeli Cengiz, Şef Aysel Gürel & Gastro Müzik Korosu ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestrası sahne aldı. Festivale Büyükşehir Belediyesi’nin 10 ülkeden 12 kardeş şehri katıldı. KKTC’den Lefkoşa, Belarus’tan Mogilev, Bulgaristan’dan Pleven, Mestanlı ve Veliko Tırnovo, Bosna-Hersek’ten Saraybosna, Çin’den Ningbo, Tataristan Cumhuriyeti’nden Kazan, Moldova’dan Çadır Lunga, Kosova’dan Priştine, Ukrayna’dan Vinitsa ve Sırbistan’dan Novi Pazar’dan gelen heyetler, Lezzet Atölyesi kapsamında kendi yörelerine ait yemekleri ikram etti. Gastronomi Festivali kapsamında oluşturulan ‘Yarışma Alanı’nda da birbirinden renkli yarışmalara sahne oldu. Bursa’nın yöresel lezzetlerini tatma fırsatı bulan vatandaşlar, ‘Fetheden Lezzetler Platosu’nda da geleneksel el sanatları ürünlerini yakından görme imkanı buldu.