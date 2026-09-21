Emek veren ustalar şimdi de dünya sahnesinde: 'Fetheden Lezzetler' ile yakın temas kurdular

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, festivalin bir gastronomi etkinliğinin ötesinde Bursa’nın tarihini, kültürünü ve kuşaktan kuşağa aktarılan mirasını temsil ettiğini belirterek, "Bu yıl festivalimizin ana temasını belirlerken köklü mutfak mirasımızdan ilham aldık ve ‘Fetheden Lezzetler’ dedik. Bursa’mızın fethinin 700. yılını idrak ettiğimiz böylesine anlamlı bir yılda, şehrimizin asırlardır yaşayan lezzetlerini yeniden gün yüzüne çıkarıyor, Türkiye ve dünyayla buluşturuyoruz" diye konuştu. Bursa’nın gastronomi birikiminin görücüye çıktığı festivalin, şehrin özgün lezzetlerinin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımına katkı sağladığını vurgulayan Başkan Vekili Şahin Biba, "Geniş kapsamlı bir planlama dahilinde organize edilen festivalimiz, hedeflediğimiz doğrultuda ilerlerken birtakım eksiklikler ve geliştirilmesi gereken noktalar da tespit ettik. Gelecek yıl daha geniş katılımın sağlandığı, şehrin geneline yayılan ve uluslararası kimliğinin güçlendirildiği bir festivale imza atacağız. Bugünden not ettiğimiz yeni fikir ve projelerle Bursa’mızın köklü lezzet mirasının sergilendiği festivalimizin altıncısı daha renkli ve güzel görüntülere sahne olacak. Bir sonraki festivalimizde ulusal ve uluslararası katılımı arttırarak Bursa’mızın gastronomi alanındaki zenginliğini dünyanın dört bir yanında bilinir hale getirmek en büyük hedefimiz. Festivalimize katılan, emek veren ve ziyaret edenlere teşekkür ediyorum" dedi.