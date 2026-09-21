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Emek veren ustalar şimdi de dünya sahnesinde: 'Fetheden Lezzetler' ile yakın temas kurdular

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Giriş Tarihi:

Emek veren ustalar şimdi de dünya sahnesinde: 'Fetheden Lezzetler' ile yakın temas kurdular

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, 'Fetheden Lezzetler' temasıyla "Uluslararası 5. Bursa Gastronomi Festivali"nde dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

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Foto - Emek veren ustalar şimdi de dünya sahnesinde: 'Fetheden Lezzetler' ile yakın temas kurdular

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, 'Fetheden Lezzetler' temasıyla düzenlenen "Uluslararası 5. Bursa Gastronomi Festivali" ile Bursa’nın asırlık lezzetlerinin uluslararası sahneye taşındığını belirterek, "Bursa’mızın köklü lezzet mirasının sergilendiği festivalimizin altıncısı daha renkli ve güzel görüntülere sahne olacak" dedi. Dünya Bursa'nın lezzetlerini mercek altına aldı.

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Foto - Emek veren ustalar şimdi de dünya sahnesinde: 'Fetheden Lezzetler' ile yakın temas kurdular

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 'Fetheden Lezzetler' temasıyla düzenlediği Uluslararası 5. Bursa Gastronomi Festivali, şehrin köklü lezzet mirasını yüz binlerce ziyaretçiyle buluşturdu. Bursa Kültür, Turizm ve Tanıtma Birliği’nin katkılarıyla Merinos Park’ta 50 bin metrekarelik alanda organize edilen festivalde toplam 165 stant yer aldı. Festival, ayrıca üç gün boyunca panel ve söyleşilerden lezzet atölyelerine, yarışmalardan gastro sahnelere, film gösterimlerinden konserlere kadar birçok renkli etkinliğe ev sahipliği yaptı.

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Foto - Emek veren ustalar şimdi de dünya sahnesinde: 'Fetheden Lezzetler' ile yakın temas kurdular

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, festivalin bir gastronomi etkinliğinin ötesinde Bursa’nın tarihini, kültürünü ve kuşaktan kuşağa aktarılan mirasını temsil ettiğini belirterek, "Bu yıl festivalimizin ana temasını belirlerken köklü mutfak mirasımızdan ilham aldık ve ‘Fetheden Lezzetler’ dedik. Bursa’mızın fethinin 700. yılını idrak ettiğimiz böylesine anlamlı bir yılda, şehrimizin asırlardır yaşayan lezzetlerini yeniden gün yüzüne çıkarıyor, Türkiye ve dünyayla buluşturuyoruz" diye konuştu. Bursa’nın gastronomi birikiminin görücüye çıktığı festivalin, şehrin özgün lezzetlerinin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımına katkı sağladığını vurgulayan Başkan Vekili Şahin Biba, "Geniş kapsamlı bir planlama dahilinde organize edilen festivalimiz, hedeflediğimiz doğrultuda ilerlerken birtakım eksiklikler ve geliştirilmesi gereken noktalar da tespit ettik. Gelecek yıl daha geniş katılımın sağlandığı, şehrin geneline yayılan ve uluslararası kimliğinin güçlendirildiği bir festivale imza atacağız. Bugünden not ettiğimiz yeni fikir ve projelerle Bursa’mızın köklü lezzet mirasının sergilendiği festivalimizin altıncısı daha renkli ve güzel görüntülere sahne olacak. Bir sonraki festivalimizde ulusal ve uluslararası katılımı arttırarak Bursa’mızın gastronomi alanındaki zenginliğini dünyanın dört bir yanında bilinir hale getirmek en büyük hedefimiz. Festivalimize katılan, emek veren ve ziyaret edenlere teşekkür ediyorum" dedi.

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Foto - Emek veren ustalar şimdi de dünya sahnesinde: 'Fetheden Lezzetler' ile yakın temas kurdular

Festival yerleşkesinde Coğrafi İşaretli Yöresel Lezzetler Alanı (Yeşil Sokak ve Beyaz Sokak), Ulusal Lezzetler Alanı (Kırmızı Sokak), Bursa Üreten Kadınlar Sokağı’nda, şehrin özgün lezzetleri yüz binlerce ziyaretçinin beğenisine sunuldu. Uluslararası 5. Bursa Gastronomi Festivali kapsamında kurulan ana sahnede 20 mutfak şovu, çok sayıda söyleşi ve konser izleyicilerle buluştu. Şef Arda Türkmen ‘Fetheden Tarifler’, Şef Danilo Zanna ‘Coğrafi İşaretli Ürünlerle Füzyon’ başlıklarıyla sahnede yer aldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, ünlü şeflere eşlik etti. Ünlü Sunucu Pelin Çift’in moderatörlüğünü yaptığı ‘Bursa Esnaf Lokantalarında Osmanlı Yemek Kültürü İzleri’ konulu oturumda ise Bursa’nın köklü işletmelerinin temsilcileri Bursa mutfağını anlattı.

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Foto - Emek veren ustalar şimdi de dünya sahnesinde: 'Fetheden Lezzetler' ile yakın temas kurdular

Ünlü oyuncular Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak, Bursa sokak lezzetleri üzerine bir söyleşi düzenlendi. Akşam programlarında ise Irmak Arıcı, Turgay Başyayla, Menteşeli Cengiz, Şef Aysel Gürel & Gastro Müzik Korosu ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestrası sahne aldı. Festivale Büyükşehir Belediyesi’nin 10 ülkeden 12 kardeş şehri katıldı. KKTC’den Lefkoşa, Belarus’tan Mogilev, Bulgaristan’dan Pleven, Mestanlı ve Veliko Tırnovo, Bosna-Hersek’ten Saraybosna, Çin’den Ningbo, Tataristan Cumhuriyeti’nden Kazan, Moldova’dan Çadır Lunga, Kosova’dan Priştine, Ukrayna’dan Vinitsa ve Sırbistan’dan Novi Pazar’dan gelen heyetler, Lezzet Atölyesi kapsamında kendi yörelerine ait yemekleri ikram etti. Gastronomi Festivali kapsamında oluşturulan ‘Yarışma Alanı’nda da birbirinden renkli yarışmalara sahne oldu. Bursa’nın yöresel lezzetlerini tatma fırsatı bulan vatandaşlar, ‘Fetheden Lezzetler Platosu’nda da geleneksel el sanatları ürünlerini yakından görme imkanı buldu.

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Foto - Emek veren ustalar şimdi de dünya sahnesinde: 'Fetheden Lezzetler' ile yakın temas kurdular

Festival alanında oluşturulan ‘Alternatif Sahne’ de etkinlikleriyle alanı dolduran ziyaretçilerin hem damak hem de kulak zevkine hitap etti. Festivaldeki ‘Çocuk Etkinlik Alanı’nda ise ebeveynler ve çocuklar üç gün boyunca birlikte spor, kültür ve atölye etkinliklerine katıldı.

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