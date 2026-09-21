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Dünya Basın özgürlüğü lafta kaldı: ABD'den İran medyasına vize engeli!
Dünya

Basın özgürlüğü lafta kaldı: ABD'den İran medyasına vize engeli!

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Basın özgürlüğü lafta kaldı: ABD'den İran medyasına vize engeli!

Dünyaya basın özgürlüğü nutukları atan ABD'den, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81'inci oturumuna katılmak isteyen İran basınına vize çıkmadı.

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Halkla İlişkiler Genel Müdürü Habibullah Abbasi, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yarın başlayacak ABD ziyaretine ilişkin açıklamada bulundu. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 81'inci oturumuna katılmak üzere ABD'ye gidecek olan Pezeşkiyan'ın basın ekibine ABD vizesi verilmediğini belirten Abbasi, buna rağmen ikili görüşmelere ilgili gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi. Abbasi, Pezeşkiyan’a ziyareti sırasında Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Muhsin Hacı Mirzai ile Cumhurbaşkanlığı Ofisi Tören ve Protokol İşleri Müdür Yardımcısı Seyyid Abbas Musevi'nin eşlik edeceğini aktardı.

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