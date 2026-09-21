Şarkıcı Serdar Ortaç vasiyetini açıkladı… Boğaz manzaralı evini onlara bırakıyor!

Kadir İnanır'ın vasiyet kararını örnek aldığını belirten ünlü şarkıcı, İstinye'deki 8 odalı dev malikanesi de dahil tüm mal varlığını yanında çalışanlara ve vefat eden kardeşinin çocuklarına bırakacağını duyurdu! Çocuğu olmadığını hatırlatan Ortaç, “Bir ev var zaten, onu da onlar paylaşacaklar” diye konuştu.