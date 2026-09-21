Şarkıcı Serdar Ortaç vasiyetini açıkladı… Boğaz manzaralı evini onlara bırakıyor!
Ünlü şarkıcı ve besteci Serdar Ortaç, vasiyetini açıkladı. Ortaç’ın mirasını bıraktığı kişiler herkesi şaşırttı.
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Ünlü şarkıcı ve besteci Serdar Ortaç, vasiyetini açıkladı. Ortaç’ın mirasını bıraktığı kişiler herkesi şaşırttı.
Kadir İnanır'ın vasiyet kararını örnek aldığını belirten ünlü şarkıcı, İstinye'deki 8 odalı dev malikanesi de dahil tüm mal varlığını yanında çalışanlara ve vefat eden kardeşinin çocuklarına bırakacağını duyurdu! Çocuğu olmadığını hatırlatan Ortaç, “Bir ev var zaten, onu da onlar paylaşacaklar” diye konuştu.
"HAYATTAYKEN MİRASIMI YAZDIM": Kadir İnanır'ın hayattayken mirasını düzenlemesini örnek gösteren Ortaç, kendisinin de aynı yolu izlediğini belirtti. Ünlü şarkıcı, geride bırakacağı mal varlığının paylaşımı konusunda kararını verdiğini söyledi.
MİRASI KİMLERE KALACAK? Ortaç'ın açıklamasına göre mirası, başta yanında çalışanlar olmak üzere, geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden kardeşinin çocuklarına kalacak. Uzun süredir birlikte çalıştığı isimleri de vasiyetine dahil ettiğini belirten Ortaç, kendisinden sonra mirasın bu kişiler arasında paylaştırılmasını istediğini dile getirdi.
İSTİNYE'DEKİ EVİN DEĞERİ MERAK KONUSU: Vasiyet açıklamasının ardından Ortaç'ın İstanbul'un İstinye sırtlarındaki Boğaz manzaralı evi yeniden konuşulmaya başlandı. Şarkıcının 2016 yılında 15 milyon liraya satın aldığı evin bugünkü değerinin yaklaşık beş katına çıktığı belirtiliyor. 750 metrekarelik arsa üzerine kurulu ev, 8 oda, 4 salon ve 4 banyodan oluşuyor. Teras ve balkonların da bulunduğu özel tasarım evde, özel kamera sistemi ve peyzaj alanı yer alıyor.
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