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Dünya Slovenya’da İsrail krizi derinleşiyor: Egemenliğimizi siyoniste sattılar!
Dünya

Slovenya’da İsrail krizi derinleşiyor: Egemenliğimizi siyoniste sattılar!

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Slovenya’da İsrail krizi derinleşiyor: Egemenliğimizi siyoniste sattılar!

Slovenya’da Başbakan Janez Jansa hükümetinin Filistin karşıtı ve İsrail yanlısı politikaları ülkede büyük bir siyasi krize yol açtı. Eski Başbakan Robert Golob liderliğindeki muhalefet, İsrail’e uygulanan yaptırımları kaldıran ve AB’nin İsrail’i kınama bildirisini veto eden hükümeti "Slovenya'nın egemenliğini İsrail'e satmakla" suçlayarak Dışişleri Bakanı Kajzer hakkında gensoru önergesi vereceğini duyurdu.

Slovenya’da hükümetin İsrail politikasındaki değişiklikler muhalefeti harekete geçirdi. Özgürlük Hareketi lideri Golob, İsrail politikasını eleştirdiği hükümeti "İsrail hükümetine boyun eğmek ve Slovenya'nın egemenliğini satmakla" suçladı.

Muhalefetteki Sosyal Demokratlar (SD), Kajzer hakkında İsrail’le ilişkilerin geliştirilmesi ve ülkenin dış politikasında yapılan değişiklikler nedeniyle gensoru önergesi vereceklerini duyurdu.

Girişime, eski Başbakan Robert Golob'un liderliğindeki Özgürlük Hareketi ile Sol Parti de destek vereceklerini açıkladı.

Kajzer'in göreve gelmesinin ardından Başbakan Janez Jansa liderliğindeki hükümet, önceki Başbakan Golob döneminde İsrail'e karşı alınan bazı önlemleri geri çekmişti.

Slovenya'daki hükümet ayrıca, Avrupa Birliği'nin (AB) İsrail hükümetinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yasa dışı E1 yerleşim projesi için inşaat ihaleleri yayımlama kararına karşı çıkan ortak açıklamayı da veto etmişti.

Bu gelişmelerin ardından İsrail, Lübliyana'da daimi büyükelçilik açmış, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar da açılış dolayısıyla Slovenya'yı ziyaret etmişti. Saar'ın ziyareti sırasında binlerce kişinin katıldığı protesto düzenlenmişti.

"İSRAİL'E BOYUN EĞDİLER"

Özgürlük Hareketi lideri Golob, yaptığı açıklamada, İsrail politikasını eleştirdiği hükümeti "İsrail hükümetine boyun eğmek ve Slovenya'nın egemenliğini satmakla" suçlamıştı.

Golob hükümeti, Gazze'de soykırım yapmakla suçladığı İsrail'le diplomatik ve siyasi ilişkileri en alt düzeye indirmişti.

İsrail’e karşı çeşitli tedbirler alan Golob hükümeti, Gazze'de Filistinlilere yönelik eylemleri "soykırım" olarak nitelendirmiş ve Filistin Devleti'ni tanımıştı.

Jansa liderliğindeki yeni hükümet ise İsrail'e karşı alınan tedbirleri yürürlükten kaldırarak bu ülkeyi artık kınamayacağını açıklamıştı.

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