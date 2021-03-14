Melik Yiğitel’den Perinçek isyanı: Varsa yoksa Çin ve Rusya…

CNN Türk ekranlarında uluslararası sorunların konuşulduğu programada Gazeteci Melik Yiğitel katıldığı televizyon programında Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’e “Her başlığın kendi muhatabı vardır. Yeni süreci eğer okuyamıyorsa o sayın Perinçek o onun sorunudur. O saçma sapan beni kastediyorsa ona aynen iade ediyorum. Sayın Perinçek hayal aleminde yaşıyor. Varsa yoksa Çin ve Rusya, Türkiye’nin gücü politikasını belirler.” dedi.

Yiğitel, “En son Suriye’de Bahar Kalkanı Harekatı’nda kimle protokol yapıldı. ABD ve Rusya ile masaya oturulmadı mı? Allah aşkına ben anlamıyorum gerçekten, biz Rusya ve Çin ile işbirliği yapınca sorunlar çözülür. Siz kendi gücünüzü kullanarak Kürdistan’ı engellediniz. Rusya ile Karabağ’da anlaşma yaptınız. Libya’da hem ABD hem de Rusya ile görüşüyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi? Her başlığın kendi muhatabı vardır. Yeni süreci eğer okuyamıyorsa o sayın Perinçek o onun sorunudur. O saçma sapan beni kastediyorsa ona aynen iade ediyorum. Sayın Perinçek hayal aleminde yaşıyor. Varsa yoksa Çin ve Rusya böyle bir şey yok ya. Türkiye kendi politikasını belirler. Türkiye ne ABD’ye ne Çin’e muhtaç, Kürdistan hayalini Rusya mı bozdu. Siz Suriye’ye Çin ve Rusya ile mi girdiniz. Varsa yoksa Çin varsa yoksa Rusya, vay efendim iki blok var. Türkiye nasıl S-400’ü aldı. Türkiye kendi gücünü kendi belirler.” dedi.