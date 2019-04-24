Melih Gökçek'ten zehir zemberek açıklama: Ne söyleyeyim? Şoktayım... Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, İstiklal Marşı'nı okuyamayan CHP'li Ekrem İmamoğlu'na "Ne söyleyeyim? Nasıl yorum yapayım? Şoktayım..." ifadeleriyle tepki gösterdi.

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