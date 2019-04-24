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Melih Gökçek'ten zehir zemberek açıklama: Ne söyleyeyim? Şoktayım...

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, İstiklal Marşı'nı okuyamayan CHP'li Ekrem İmamoğlu'na "Ne söyleyeyim? Nasıl yorum yapayım? Şoktayım..." ifadeleriyle tepki gösterdi.

24 Nisan 2019 Çarşamba 15:39
Melih Gökçek'ten zehir zemberek açıklama: Ne söyleyeyim? Şoktayım...

"Başkan APO'nun heykelini dikeceğiz", "PKK'lı teröristin cenazesine katılmayan vekiller hakkında soruşturma açarım" gibi ifadeler kullanan Selahattin Demirtaş'a övgüler dizen CHP'li Ekrem İmamoğlu, İBB'nin 8. dönem ilk meclis toplantısının açılışında İstiklal Marşı'nın "Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal" mısrasını "Sana olmaz öykülen kanlarımız sonra helal" şeklinde okudu.

Ekrem İmamoğlu, İstiklal Marşı'nı yanlış okudu

Melih Gökçek'ten tepki

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.

Gökçek, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Ne söyleyeyim? Nasıl yorum yapayım? Şoktayım..." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 15:39
  1. Ankara
  2. Ekrem İmamoğlu
  3. İBB
  4. Melih Gökçek
  5. sosyal medya hesabı
  6. Twitter

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