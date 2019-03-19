Melih Gökçek'ten olay Mansur Yavaş paylaşımı Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Mansur Yavaş'la ilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Sosyal medyayı aktif şekilde kullanmasıyla bilinen Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, CHP'nin Ankara Büyükşehir adayı Mansur Yavaş'la ilgili olay bir paylaşımda bulundu. Gökçek, videolu paylaşımına şu notları düştü: "Sn. Mansur Yavaş şimdi Ankara'lılara atıyor da atıyor. Diyor ki 'ben Beypazarı'nda halkı böyle kandırıp oy almıştım.. Niye atıp da Ankara'yı da almayayım? İşte Beypazarı'nda böyle atmıştı... İşte Beypazarı palavralarından biri..."

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