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Melih Gökçek'ten olay Mansur Yavaş paylaşımı

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Mansur Yavaş'la ilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

19 Mart 2019 Salı 21:35

Sosyal medyayı aktif şekilde kullanmasıyla bilinen Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, CHP'nin Ankara Büyükşehir adayı Mansur Yavaş'la ilgili olay bir paylaşımda bulundu.

Gökçek, videolu paylaşımına şu notları düştü:

"Sn. Mansur Yavaş şimdi Ankara'lılara atıyor da atıyor. Diyor ki 'ben Beypazarı'nda halkı böyle kandırıp oy almıştım.. Niye atıp da Ankara'yı da almayayım? İşte Beypazarı'nda böyle atmıştı... İşte Beypazarı palavralarından biri..."

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 21:35
  1. Melih Gökçek
  2. CHP
  3. Ankara Büyükşehir Belediyesi
  4. Mansur Yavaş
  5. Beypazarı

YORUM YAZ

  • Murat Murat 8 dk önce
    Herkese bir fabrika, bir metro ve bir Havaalanı verecek mansur.Seçilince Ankara yı hdp yönetecek. Biz başkenti Istanbul yapalım.
  • MelihMelih13 dk önce
    Bey parsel parsel eyleme ye devam mı diyorsun anlamadik

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