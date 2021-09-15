Melih Gökçek’ten Mansur Yavaş’a ödül tepkisi

yeniakit.com.tr

Geçtiğimiz günlerde “2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü” alan CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek’ten tepki geldi. “Mansur’un ödül arkadaşı” diyerek sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Gökçek, “Asya adaylarından mansur’a verilen ödülün bakın adı ne oldu. ‘Dünya Belediye Başkanı başkent ödülü’. Öyle uydurmuşlar ki, ödül adının mantığı yok. uydurunca böyle oluyor. Adam Londra, Washington, Paris, Tokyo, Pekin, Moskova’yı katlamış. Senin dengin aşağıda YPG/PKK’LI Rakka. Mansur Yavaş millî duygularına düşkün olsa; ‘Bir PKK’lı, bir YPG’li olan Rakka belediye başkanı ile beni aynı safa koymanız bana yapılan en büyük hakarettir” diyerek ödülü reddetmesi gerekirdi. Yoksa Mansur Cumhurbaşkanı adayı olup PKK’nın desteğini mi sağlamak istiyor?” ifadelerini kullandı.