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Gündem

Melih Gökçek'ten flaş 'Sırrı Sakık' paylaşımı

HDP'li Sırrı Sakık'ın terör soruşturmaları nedeniyle belediyelere kayyım atanmasıyla ilgili CHP'ye yaptığı 'oy isteyip zafer çıkarmaya varsanız, şimdi susamazsınız' çağrısının ardından Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 14:11:00 -

HDP'li 3 belediyeye, haklarındaki terör soruşturmaları nedeniyle kayyım atanmıştı. Bunun üzerine HDP eski milletvekili Sırrı Sakık, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda CHP'li belediye başkanlarına seslendi. Sakık, HDP'den oy isteyip 'zafer' çıkarttığını belirttiği CHP'nin, kayyım atamalarına sessiz kalmasına tepki gösterdi.

HDP eski milletvekili Sırrı Sakık'ın CHP'yi zora sokacak ifadelerinin ardından Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Gökçek şu ifadeleri kullandı:

"Mustafa Kemal'in askerlerine dün it sürüsü diyen Sırrı Sakık şimdi CHP'ye talimat veriyor. Peki CHP'liler talimatı yerine getirirler mi? Bence getirirler. Niye mi? Çünkü daha önce bu laflatı Twitter'dan kaç kez duymalarına rağmen bunlara koşa koşa oy verip iş birliği yaptılar."

 

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Yorumlar

serdar

i.melih,seni niye görevden aldılar.
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