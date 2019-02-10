Melih Gökçek'ten flaş açıklama! "Kılıçdaroğlu Mustafa Sarıgül'ü harcadı, ama Sarıgül..." Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun Mustafa Sarıgül'ü, kendi enaniyetini tatmin etmek için harcadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden alınan Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Twitter hesabı üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Bilindiği üzre geçtiğimiz günlerde İstanbul'un Şişli ilçesinden aday gösterilmediği için CHP'den istifa eden Mustafa Sarıgül, DSP saflarına katılarak Şişli Belediye Başkan Adayı olmuştu. Konu ile ilgili fikirlerini açıklayan Melih Gökçek, oldukça dikkat çeken bir tespitte bulundu. Kılıçdaroğlu Sarıgül'ü harcadı ama... Twitter'da konu üzerine değerlendirme yapan Melih Gökçek, "Kılıçdaroğlu sırf enaniyetini tatmin için Sarıgül’ü harcadı... Ama Sarıgül sahada Kılıçdaroğlu’nu eziyor. Kılıçdaroğlu’nun Şişli de siyasi intiharını görmek için aşağıdaki videoyu izler misiniz?" ifadelerini kullandı. İşte Melih Gökçek 'in o paylaşımı...

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