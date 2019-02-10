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Melih Gökçek'ten flaş açıklama! "Kılıçdaroğlu Mustafa Sarıgül'ü harcadı, ama Sarıgül..."

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun Mustafa Sarıgül'ü, kendi enaniyetini tatmin etmek için harcadığını söyledi.

10 Şubat 2019 Pazar 12:31
Melih Gökçek'ten flaş açıklama! "Kılıçdaroğlu Mustafa Sarıgül'ü harcadı, ama Sarıgül..."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden alınan Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Twitter hesabı üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. 

Bilindiği üzre geçtiğimiz günlerde İstanbul'un Şişli ilçesinden aday gösterilmediği için CHP'den istifa eden Mustafa Sarıgül, DSP saflarına katılarak Şişli Belediye Başkan Adayı olmuştu. Konu ile ilgili fikirlerini açıklayan Melih Gökçek, oldukça dikkat çeken bir tespitte bulundu.

Kılıçdaroğlu Sarıgül'ü harcadı ama...

Twitter'da konu üzerine değerlendirme yapan Melih Gökçek"Kılıçdaroğlu sırf enaniyetini tatmin için Sarıgül’ü harcadı... Ama Sarıgül sahada Kılıçdaroğlu’nu eziyor. Kılıçdaroğlu’nun Şişli de siyasi intiharını görmek için aşağıdaki videoyu izler misiniz?" ifadelerini kullandı. 

İşte Melih Gökçek'in o paylaşımı...

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Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 12:31
  1. İstanbul
  2. Melih Gökçek
  3. Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek
  4. CHP
  5. Kemal Kılıçdaroğlu
  6. Mustafa Sarıgül
  7. Flaş açıklama

YORUM YAZ

  • TolgaTolga10 dk önce
    Melih gokcek kendine bu kadar guveniyorsan cik parti kur.sen akp den neden kovuldun onu aciklar
  • halıhalı14 dk önce
    karaktersız neyı konuşyo kılıbıksız neye ıstıfa etırdıklerını açıkla sana dusen odur dınsızmunafık
  • misafirmisafir16 dk önce
    "enaniyet" ne yahu! Türkce konusursaniz daha iyi anlasiriz!

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