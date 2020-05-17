Melih Gökçek'ten bomba açıklamalar! Arınç için ne dedi?

Canlı yayında soruları cevaplandıran Melih Gökçek'in tespitleri büyük dikkat çekti.

Kendisini sıklıkla CHP uzmanı olarak tanımlayan Melih Gökçek, sosyal medya hesabından yapmış olduğu anketleri paylaşarak, Özgür Özel, Faik Öztrak, Engin Özkoç ve Engin Altay gibi CHP'li isimlerin parti içindeki durumlarını ve kimlerin daha çok sevildiğini açıkladı.

Neden istifa etti?

Belediye başkanlığı devam ederken neden istifa ettiği yönündeki soruya da cevap veren Melih Gökçek şu açıklamayı yaptı; ''Benim istifa etmemin tek nedeni Cumhurbaşkanımızın o dönemde benden istifa etmemi istemiş olmasıdır. Ben bunun gerekçelerini istifa ettiğim dönemde açıklamıştım. Zamanı gelince belki Cumhurbaşkanımız açıklar şu an bunu yapmak bana düşmez. Ben bir dava adamıyım bizim inancımızda davada lidere bağlılık vardır''

Fatih Portakal benle yayına çıkamaz

Fatih Portakal'ın kendisine yönelik zaman zaman yapmış olduğu suçlamalar hakkında da konuşan Gökçek, istenildiği takdirde her platformda Fatih Portakal'ın kendisine sorduğu bütün sorulara cevap vereceğini ifade ederken, ancak Portakal'ın kendisiyle yayına çıkmaya cesaret edemeyeceğini de sözlerine ekledi.

Arınç için neler söyledi

Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi Bülent Arınç koronavirüs salgını sonrası camilerde okunan dua ve Salâvat-ı Şerifelerden rahatsız olduğunu açıklamıştı. Gökçek bu konuda; ''Benim kanaatime göre imanı olan bir adamın buna karşı çıkması mümkün değil. Elhamdülillah ben Müslümanım. Kimseden çekincem yok ama her koyun kendi bacağından asılır. Ben kendimden sorumluyum selalardan da gurur duyuyorum'' diyerek Bülent Arınç'a bu konuda cevap bile vermek istemediğini kaydetti.