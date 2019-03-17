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Melih Gökçek Twitter'dan bombaladı! "Bir tarafta FETÖ, öte yanda HDP, CHP ve İYİ Parti'yi teslim almış"

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, HDP Eş Başkanı Sezai Temelli'nin bir videosunu paylaşarak çarpıcı tespitlerde bulundu.

17 Mart 2019 Pazar 16:14
Melih Gökçek Twitter'dan bombaladı! "Bir tarafta FETÖ, öte yanda HDP, CHP ve İYİ Parti'yi teslim almış"

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Twitter hesabından çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı olan HDP'nin Eş Başkanı Sezai Temelli'nin açıklamalarını paylaşan Melih Gökçek, "Bir tarafta FETÖ, öte yanda HDP, CHP/İYİ Parti’yi bu seçimde teslim almışlar... HDP Genel Başkanı Sezai Temelli’yi dikkatle dinler misiniz? Halâ Ankara/İstanbul da oyunuzu HDP (CHP) adaylarına verecek misiniz?" ifadelerini kullandı.

İşte Melih Gökçek'in o paylaşımı...

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 16:14
  1. İstanbul
  2. Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek
  3. Twitter
  4. Açıklama
  5. CHP
  6. İYİ Parti
  7. HDP
  8. Kirli Ittifak

YORUM YAZ

  • ErcanErcan6 dk önce
    Bu sözleri bir Fetöcünün söylemesi ne kadar ilginç.
  • SananeSanane20 dk önce
    EX belediye başkanı konuşmuş sen önce neden şutlandin onu açıkla
  • DayıDayı25 dk önce
    Celladina aşık olan coooooooooookkkkkkkkkk.

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