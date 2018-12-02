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Melih Gökçek tweet attı, sosyal medya yıkıldı! 'AK Parti ve MHP...'

AK Parti ile MHP arasında yaşanan WhatsApp krizi ile ilgili olarak, Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek'ten çok çarpıcı bir yorum geldi. Gökçek, konuyla ilgili olarak sosyal medya platformu Twitter üzerinden açıklama yaptı.

02 Aralık 2018 Pazar 10:57
Melih Gökçek tweet attı, sosyal medya yıkıldı! 'AK Parti ve MHP...'

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, AK Parti ile MHP arasında yaşanan 'WhatsApp' krizi ile ilgili çok konuşulacak Twitter paylaşımları yaptı. Gökçek, 'Cumhur İttifakı'nın ve AK Parti/MHP kardeşliğinin devamı birbirimize karşılıklı saygıya ve sevgiye endekslidir' dedi.

AK Parti Düzce İl Başkanlığı Mali İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Gönül Yeşilyurt,WhatsApp'ta bir grup oluşturarak, AK Parti Çilimli İlçe Başkanlığı üyesi kişilerin, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz hakkında sosyal medyada olumsuz yorumlar yapmasını istedi. Yeşilyurt, gruba yanlışlıkla MHP İl Başkanı İlhami Caboğlu'nu ekleyince durum ortaya çıktı. Yeşilyurt'un Disiplin Kuruluna sevk edileceği belirtildi.

AK Parti ile MHP arasında yaşanan WhatsApp krizi ile ilgili Twitter hesabından yorumda bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, çok konuşulacak ifadeler kullandı.

'Cumhur İttifakı'nın ve AK Parti/MHP kardeşliğinin devamı birbirimize karşılıklı saygıya ve sevgiye endekslidir' diyen Gökçek, şu şekilde devam etti;

"İster AK Parti'den ister MHP'den kim kişisel husumeti dolayısıyla birbiri aleyhine beyanat veriyorsa, o davaya ihanet ediyor demektir. Bu davranışı kınıyorum."

İşte Gökçek'in paylaşımı;

 

Neler yaşanmıştı?

AK Parti Düzce İl Başkanlığı Mali İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Gönül Yeşilyurt, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde partisinin ilçe teşkilatları arasında WhatsApp sohbet programı üzerinden konuşma grupları kurdu. Yeşilyurt, iddiaya göre, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz'ın paylaşılan fotoğraf, haber ve durumları altına negatif yorumlar yapılarak algı oluşturulmasını istedi. Gönül Yeşilyurt ayrıca parti üyelerinden yaptıkları yorumları fotoğraflayarak kendisine göndermelerini de bildirdi. Ancak, Yeşilyurt, 'AK Çilimli Sosyal Medya' grubuna yanlışlıkla MHP İl Başkanı İlhami Caboğlu'nu ekleyince, Ümit Yılmaz hakkında negatif yorum yapın talimatı ortaya çıktı. Gönül Yeşilyurt, "İlhami kardeşim sizlerin de yorumlarını merak ediyorum" yazınca İlhami Caboğlu'nun grupta olduğu anlaşıldı.

"Bu etik bir hareket değil"

Konuyla ilgili açıklama yapan MHP İl Başkanı İlhami Caboğlu, yaşananların siyasi etiğe yakışmadığını ifade ederek, "Bizim AK Parti ile daha önce yaptığımız bir kermes etkinliği vardı. Ben o zaman Teşkilatlardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısıydım, numaralarımız istenmişti ve numaralarımızı verdik. Sanırım orada başka bir İlhami ile karıştırıldı ki bizi gruba üye yapmışlar. Bu sabah itibarıyla sosyal medyada durum ayyuka çıkmış. Bu doğru mudur? Doğru olan şeye yanlış demek doğru olmaz. Bu doğrudur. Ama bu etik bir hareket değil. Çünkü bizler Düzce sevdalısı, vatan sevdalısı insanlarız. Milletvekilimizin yaptıklarının tamamını negatif yöne çevirmek etik değil. Üstelik burada Cumhur İttifakı'nda bulunan iki siyasi partiyiz. Bunlar doğru değil, etik olmadı" dedi.

Disiplin kuruluna sevk edilecek

AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin ise Gönül Yeşilyurt'un Disiplin Kuruluna sevk edileceğini, konunun görüşüleceğini söyledi.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 10:57
  1. Düzce
  2. Ankara
  3. Melih Gökçek
  4. Twitter
  5. AK Parti
  6. MHP
  7. WhatsApp krizi

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  • MilletMillet23 dk önce
    Büyüksün Melih başkanım. Reisin yanlışlarından birisi Melih başkanın görevden alınmasıdır.Ahde vefa arayanlar Melih başkanıma baksın
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