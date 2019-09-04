Melih Gökçek sonunda patladı: Kazığı bile alkışlıyorlar, kıvırtmayın!

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile İstanbul'da yapılan zamlara tepki gösterdi.

Yerel seçimler öncesi 'Her şey güzel olacak' vaadinde bulunan CHP'li Ekrem İmamoğlu ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi zamlar için adeta düğmeye basmış durumda.

Ulaşımdan suya kadar pekçok alanda yapılan zamları "Kesinlikle zam değil, finansal ayarlama" diyerek savunan İmamoğlu'na alkış tutan CHP'lilere Melih Gökçek tepki gösterdi.

Gökçek, Twitter'dan yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

İstanbul'da Hamidiye suya % 50 zam gelmiş.

İmamoğlu açıkladı, 'Kesinlikle zam değil, finansal ayarlama'

Hani her şey çok güzel olacaktı?

CHP'liler kazığı bile alkışlıyor.

Başka zamları örnek veripte kıvırtmayın.

Siz seçimden önce 'zam yapılmayacak' diye söz verip oy aldınız...