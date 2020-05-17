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Melih Gökçek: Mansur Yavaş davasını sattı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la zaman zaman kendi dönemine yönelik yapılan eleştiriler nedeniyle polemiğe giren Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ın davasını sattığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 04:51:00 -
Melih Gökçek: Mansur Yavaş davasını sattı

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ankara Büyükşehir Belidiye Başkanı Mansur Yavaş'ı eleştiren Gökçek, Yavaş'ın CHP'li bir belediye başkanı olduğunu hatırlatarak milliyetçi olduğuna katılmadığını, milliyetçi olan adamın CHP'den seçime girmeyeceğini söyledi.

Mansur Yavaş davasını sattı

Mansur Yavaş'ın iddiasının aksine kendi davasını sattığını belirten Gökçek, davasını satmayan kişinin başka bir partiyle ilişki kurmadığı için kendisi olduğuna dikkat çekti. 'Seçilmek için insan davasını satar mı' eleştirisinde bulunan Melih Gökçek, o zaman git komünist partiden gir diyerek Mansur Yavaş'a yüklendi.

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