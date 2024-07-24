Melek Mosso'dan skandal çağrı: Uluslararası toplum müdahale etsin

Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi.

MOSSO'DAN SKANDAL ÇAĞRI

Başıboş köpeklerin toplatılmasına karşı çıkan ünlü isimlerden biri olan Sanatçı Melek Mosso'dan komisyon kararı sonrası skandal bir paylaşım geldi.

TÜRKİYE'Yİ, BATI'YA ŞİKAYET ETTİ

"Yaklaşan bir Türk yasası, milyonlarca başıboş hayvanın var olma hakkını elinden alacak. Uluslararası toplumu toplu katliamlara karşı harekete geçmeye çağırıyoruz. Yasayı geri çekin!" ifadelerini kullanan bir görsel paylaşan Mosso, sokak köpekleri üzerinden Türkiye'yi adeta Batı'ya şikayet etti.

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ERTEM'DEN ÜST ÜSE MESAJLAR

Geçtiğimiz günlerde Kurban ibadetiyle ilgili tepki çeken paylaşımda bulunan Sanatçı Ceylan Ertem'de sosyal medya hesabından sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili birçok paylaşımda bulundu.

Ertem, bir kullanıcıya verdiği cevapta, "Ne yapıcaz? Planı olan var mı?" diye yazarak ayaklanma çağrısında bulundu.

BAŞIBOŞ KÖPEK MESELESİNİ KÜRESEL BİR ALGIYA ÇEVİRDİLER

Ertem bir diğer paylaşımında verdiği cevapta, "Tüm büyük isimler, ses getirecek her kim varsa haber verilmeli. Güzel fikir, memleketimizde bu durumdan haberi olup hala suya sabuna dokunmadan yaşayanlara da durumun vehameti hatırlatılmalı" ifadelerini kullanarak, başıboş köpek meselesini küresel bir algı kampanyası haline dönüştürmeye çalıştı.

Geçtiğimiz aylarda, 158 yazar ve sanatçıdan imza kampanyası başlatarak, algı oluşturmaya kalkışmıştı. Orhan Pamuk, Oya Baydar, Zülfü Livaneli, Ümit Kıvanç, Murathan Mungan, Jaklin Çelik gibi isimler, “toplayamazsın hapsedemezsin, öldüremezsin” gibi ifadelerle TBMM gündemine gelen düzenlemeye karşı çıkan bir bildiriye imza atmışlardı.

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