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Dünya Meksika'da turuncu alarmlı kasırga
Dünya

Meksika'da turuncu alarmlı kasırga

Yeniakit Publisher
2023-07-01 01:03:00 -
Meksika'da turuncu alarmlı kasırga

Meksika’da Büyük Okyanus’ta oluşan Beatriz Kasırgası’nın ülkenin kıyılarına yaklaşması nedeniyle turuncu alarm verildi.

Meksika Ulusal Meteoroloji Servisi (SMN) tarafından yapılan açıklamada Büyük Okyanus’ta oluşan Beatriz Kasırgası, kategori 1 kasırga seviyesinde ülke topraklarına doğru yaklaştığı ifade edildi. Meksika’nın batısındaki Guerrero eyaletinin 110 kilometre uzağında yer alan ve saatte 20 kilometre hızla kuzey yönüne doğru ilerleyen kasırganın yerel saatle 18.00 sularında Michoacan eyaletinde karaya vurması bekleniyor.

Öte yandan Beatriz Kasırgası’na eşlik eden rüzgarın hızı saatte 155 kilometreye ulaşırken ülkedeki Jalisco, Colima, Michoacan, Guerrero, Nayarit, Oaxaca ve Chiapas eyaletlerinde kasırga nedeniyle şiddetli yağışlar bekleniyor.

Meksika’nın Colima eyaletinin sahil kenti Manzanillo’da da kasırga nedeniyle öğleden sonra tüm iş yerleri tatil edilirken şehirdeki toplu taşıma seferlerinin de saat 18.00’den itibaren askıya alınacağı bildirildi.

Turuncu alarm verildi

Meksika Ulusal Sivil Koruma Koordinasyonu (CNPC) Beatriz Kasırgası nedeniyle yüksek tehlike altında bulunan ülkenin batısındaki Colima, Michoacan ve Jalisco eyaletlerinde turuncu alarm verdi. Yetkililer Beatriz Kasırgası’nın bölgede çok şiddetli yağışlarla etkili olarak sel, akarsu taşkını ya da heyelan gibi felaketlere yol açabileceğini belirterek vatandaşlara tedbirli olma uyarısında bulundu.
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