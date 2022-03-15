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Dünya Meksika'da patlama: 2 ölü ve çok sayıda yaralı var
Dünya

Meksika'da patlama: 2 ölü ve çok sayıda yaralı var

Meksika'daki bir restoranda meydana gelen patlamada 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-15 10:52:00 -
Meksika'da patlama: 2 ölü ve çok sayıda yaralı var

Meksika'nın Karayip kıyılarında bir sahil restoranında gaz tankının patlaması nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

Yetkililer, Cancun'un güneyindeki Playa del Carmen tatil beldesinde bulunan restorandaki gaz tankının patlamasının, 2 restoran çalışanının ölümüne ve 18 kişinin yaralanmasına neden olduğunu bildirdi.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan 3'ünün müşteri, 15'inin restoran çalışanı olduğu, 8’inin tedavilerinin ardından taburcu edildiği belirtildi.

Eyalet polis şefi Lucio Hernandez, sosyal medya hesabında, patlamanın "restoran mutfağındaki benzin tankında" meydana geldiğini aktardı.

Olay yerinin fotoğraflarında pencere camlarının patladığı ve bir tentenin çöktüğü görülüyor.

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