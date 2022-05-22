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Dünya Meksika'da arenadan firar eden boğa dehşet saçtı: 4 yaralı
Dünya

Meksika'da arenadan firar eden boğa dehşet saçtı: 4 yaralı

Meksika’daki boğa güreşinde bir boğanın arenadan kaçarak çevredekilere saldırması sonucu 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-22 23:22:00 -
Meksika'da arenadan firar eden boğa dehşet saçtı: 4 yaralı

Meksika’da düzenlenen boğa güreşi sırasında bir boğanın arenadan kaçarak çevredekilere saldırması sonucu 4 kişi yaralandı.

Meksika’nın Hidalgo eyaletindeki Tulancingo kentinde düzenlenen boğa güreşi sırasında bir boğa arenadan kaçtı.

4 kişi yaralandı

Kaçarak arenanın otopark bölümüne giden boğanın çevrede bulunan vatandaşlara saldırması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılardan 3’ünün polis, diğerinin ise atlı boğa güreşçisi olduğu bildirilirken, yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Arenada bulunan boğa güreşçileri kaçan boğayı bir süre kovaladıktan sonra tekrar arenaya sokmayı başardı.

1 kişi hayatını kaybetmişti

Meksika’nın güneyindeki Kasasin kentinde geçtiğimiz 19 Nisan’da yine bir boğa etkinliğinde 19 yaşında bir genç genç boğa saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti.

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