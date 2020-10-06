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Aktüel Meksika'da 2 kamyonda 12 ceset bulundu
Aktüel

Meksika'da 2 kamyonda 12 ceset bulundu

Yeniakit Publisher
2020-10-06 21:15:52 -
Meksika'da 2 kamyonda 12 ceset bulundu

ANKARA (AA) - Meksika'da 2 ayrı kamyon kasasında 12 cesedin tespit edildiği bildirildi.

Eyalet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Zacatecas eyaletine bağlı San Luis Potosi kentinde, 2 ayrı kamyon kasasında 2'si kadın toplam 12 kişinin cesedinin bulunduğu belirtildi.

Cesetlerin üzerinden suç örgütü tarafından bırakılmış mesaj içerikli notların bulunduğu ifade edilen açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığının altı çizildi.

Açıklamada, cesetlerin otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldığı da kaydedildi.

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