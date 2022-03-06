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Dünya Meksika Ligi'nde ortalık bir anda karıştı: Çok sayıda ölü var
Dünya

Meksika Ligi'nde ortalık bir anda karıştı: Çok sayıda ölü var

Meksika Ligi'nde Queretaro ile Atlas arasında oynanan maça tribün olayları damga vurdu. Yaşanan olaylarda 17 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-03-06 11:31:00 - 2022-03-06 11:32:12

Meksika Liga maçında Cumartesi günü Queretaro ile Atlas karşı karşıya geldi. Corregidora Stadyumu'nda yaşanan arbedede birçok taraftar yaralanarak hastaneye kaldırılırken 17 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Taraftarlar tribünlerde ve sahada kavga etti. Birçoğunun rakip takım taraftarlarını yaralamak için silah kullandığı görüldü. Stadyumda şiddet patlak verince maç ikinci yarının ortasında iptal edildi.

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