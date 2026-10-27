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Dünya Mekke İttifakı'ndan Tahran çıkarması!
Dünya

Mekke İttifakı'ndan Tahran çıkarması!

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Mekke İttifakı'ndan Tahran çıkarması!

Pakistan ve Suud yetkililerle Tahran'a giden MİT Başkanı İbrahim Kalın, diyalog yolunun açık tutulması için İran heyetiyle masaya oturdu.

ABD ile İran arasındaki gerilim sürerken Mekke İttifakı'ndan kritik bir hamle geldi. MİT Başkanı İbrahim Kalın, S. Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Münir, Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüştü.

DÖRT ÜLKE MUTABIK KALDI

Toplantıda, bölgesel güvenlik meseleleri, gerilimin düşürülmesi ve diplomatik çözüm yolları ele alındı. Yayınlanan ortak bildiride “Dört ülke, iş birliğini güçlendirmeye yönelik görüşmelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.” denildi.

Ayrıca Pezeşkiyan “İslam ülkelerinin birliğini sağlayacak her mutabakatı destekliyoruz.” açıklamasında bulundu.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik muhtemel yeni saldırılarının tartışıldığı bir dönemde gerçekleşen bu temas, Batı Asya'da yeni bir çatışma riskinin önlenmesi açısından önem kazandı.

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