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Mehmet’in işitme cihazı Onikişubat Belediyesi’nden

Kahramanmaraş’ta maddi durumları iyi olmayan 13 yaşındaki Mehmet Yıldız’ın, arızalı işitme cihazının tamirini Onikişubat Belediyesi üstlendi.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 15:01:23 -
Mehmet’in işitme cihazı Onikişubat Belediyesi’nden

Kahramanmaraş’ta maddi durumları iyi olmayan 13 yaşındaki Mehmet Yıldız’ın, arızalı işitme cihazının tamirini Onikişubat Belediyesi üstlendi.


Onikişubat ilçesi Dumlupınar Mahallesi’nde yaşayan Yıldız ailesinin 3 erkek çocuğundan birincisi olan Mehmet, 1 yaşında geçirdiği hastalık sonrası işitme ve konuşma yeteneğini kaybetti. Yıldız’a verilen işitme cihazı birkaç ay önce arızalanarak kullanılamaz hale geldi. Cihazın bakım ve tamiri için 5 bin liralıyı karşılayan Onikişubat Belediyesi aileyi evinde ziyaret ederek çeşitli yardımlarda da bulundu.


Belediye başkanı ve yetkililere teşekkür eden Mehmet Yıldız’ın ailesi Neslihan Yıldız, “Allah yardımcıları olsun buraya geldikleri için çok teşekkür ederim. Zor bir durumdaydım oğlumun kulakları duymuyor işitme cihazı arızalıydı. Onikişubat belediyesi gelerek bizlere çeşitli yardımlar yaptı ve oğlumun işitme cihazı sorununu giderecekler. Başta belediye başkanımız olmak üzere yarımlarda bulunan herkese çok teşekkür ederim. Bir anne olarak çok sevinçliyim” diye konuştu.

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