Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?

Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi'nin talebelerinden Mehmet Talu Hoca ve İstişare Heyeti, yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nı destekleyeceklerini açıkladı.

Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yalnız bırakmama zamanı olduğunu vurgulayan Talu Hoca, 100 yıl önce Osmanlı'ya ve Sultan Abdülhamid'e yapılanların bugün Erdoğan'a yapılmaya çalışıldığının altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

"ABDÜLHAMİD GİTTİ, OSMANLI YIKILDI, DARMADAĞIN OLMADIK MI?"

"Peki, Osmanlı yıkıldı, Ülkemiz ve İslâm âlemi ne oldu? Cennet mekân Sultan Abdülhamid gitti de ne oldu? İmamesi kopmuş bir tespih taneleri gibi darmadağın olmadık mı? İbret alalım ibrettttt.. Tarih tekerrür etmesin."

Mehmet Talu Hoca'nın açıklamasının tam metni şu şekilde:

Muhterem kardeşlerim!

Şu geri kalan ömrümüzün Rabbimizin razı olduğu ve kabul ettiği kâmil iman ve o imanın gereği olan Salih amel, ibadet ve itaatle birlikte sıhhat, afiyet ve ferahlık içerisinde geçirilmesinin duası, temennisi ve niyazı ile sizi kalbî muhabbetlerimizle selamlıyoruz.

"DEVLETİMİZE ZARAR VERMEK İSTEYENLERE SEN FIRSAT VERME YA RABBİ"

Öncelikle dua ediyoruz ki: 31 Mart 2019 yerel seçimleri milletimize, ülkemize ve devletimize hayırlar ve güzellikler getirsin. Âmin. Ya Rabbi! Zarar vermek isteyenlere sen fırsat verme. Âmin.

Yaklaşan seçim dolayısıyla, bize: “Oyumuzu kime vereceğiz, Ne yapacağız?” soruları çokça sorulur oldu.

“Kim ne der” kaygısı taşımadan, sadece Allah Teâlâ’ya vereceğimiz hesabı düşünerek diyoruz ki:

Bu yerel seçim kararı ve tarihi ilan edildiğinden bu yana, seçime katılacak olan partilerin ve adaylarının:

1- Bu güne kadar yaptıklarını,

2- Meydanlardaki konuşmalarını,

3- Ve yapılan ittifakları dikkate aldığımızda:

MADDE MADDE, "NEDEN AK PARTİ'YE OY VERMELİYİZ..."

Mesele: “VATAN, MİLLET, DİN VE DEVLET” olduğunda: Şu veya bu gerekçelerle, haklı veya haksız, yerli veya yersiz bir takım mülahazaları bir tarafa bırakarak:

1- Bu güne kadar ülke ve millet olarak maddî ve manevî kazanımlarımızı kaybetmemek için. Bunları inkâr etmek ya da küçümsemek en hafif tabiriyle “nankörlük” olur.

2- Bu kazanımlarımızın devamını, güven ve istikrarı sağlamak için. Çünkü yapılanlar, yapılacakların teminatıdır.

3- Mazlum İslâm dünyasının umudunu yitirmemesi için.

4- Ülkemize zarar vermek isteyenlere fırsat vermemek için:

Oyumuzu, bu yerel seçimlerde Cumhur ittifakına, AK Partiye vermemiz gerektiği inancındayız.

"OY KULLANMAYACAĞIZ" DEMEK, KARŞI TARAFA OY VERMEK DEMEKTİR

AK Parti’ye gönül vermiş mütedeyyin kitlelerin hassasiyetlerini rencide eden, bu yüzden de o kitleleri AK Parti’yle ilişkilerini yeniden düşünme noktasına getiren bir kısım icraatlar, söylemler, ihmaller sebebiyle, bazı kimseler: “Oy kullanmayacağız” Diyorlar. Bu, kesinlikle doğru değildir. Çünkü bu: Karşı tarafa oy vermek, demektir.

"ŞİMDİ CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'I YALNIZ BIRAKMAMA ZAMANIDIR"

Dünyanın bir kırılma yaşadığı bu dönemde ülkemizin birlik ve beraberliği, güvenliği ve huzuru için, ekonomik ve terör saldırılarına karşı durabilmesi için, Güçlü hükumet yanında güçlü Belediyelere de ihtiyaç vardır. Bu seçim, ülkemizin bekası için eksiklikleri, kusurları bir kenara bırakarak bağımsızlığımızı korumak için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı yalnız ve güçsüz bırakmamak ve Cumhur ittifakını/AK Partiyi desteklemek zamanıdır.

Bu yeni “Cumhurbaşkanlığı Sistemi”yle birlikte, Belediyelerde de: Hak-hukuk, hakikat-adalet ve liyakat şartlarını haiz bir yönetim inşa edeceğine inandığımız ve beklediğimiz, güven ve istikrarın teminatı olarak gördüğümüz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, bütün bu sıkıntıları halledeceğine inanmaktayız, halledecektir, inşaALLAH.

"OSMANLI'YA, SULTAN ABDÜLHAMİD'E YAPILANLAR BUGÜN ERDOĞAN'A YAPILMAK İSTENMEKTEDİR"

Unutmayalım ki, artık bu seçimler Millî bir dava, beka haline gelmiştir. Çünkü 100 yıl önce Osmanlı’ya yapılanlar bu gün Vatanımıza, Cennet mekân Sultan Abdülhamid’e yapılanlar da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a yapılmak, itibarsızlaştırılarak alaşağı edilmek istenmektedir. “Recep Tayyip Erdoğan gitsin de, ne olursa olsun” denmektedir.

İBRET ALALIM İBRET!

Peki, Osmanlı yıkıldı, Ülkemiz ve İslâm âlemi ne oldu? Cennet mekân Sultan Abdülhamid gitti de ne oldu? İmamesi kopmuş bir tespih taneleri gibi darmadağın olmadık mı? İbret alalım ibrettttt.. Tarih tekerrür etmesin.

"BİZİ AK PARTİ YANDAŞLIĞIYLA SUÇLAYACAK OLANLARA SESLENİYORUZ..."

Bu açıklamamızı “siyasî bir tutum olarak Ak Parti yandaşlığı” şeklinde algılamaya ve bu algı üzerinden “saldırı” moduna geçmeye hazırlananlara da diyoruz ki: İnsafı elden bırakmayınız. Şu yalan dünyada hangimiz kaç gün daha yaşayacak, bilmiyoruz. Bu gün toprağın üstündeyiz, fakat yarın altında olabiliriz. Yaptıklarımızdan, yazdıklarımızdan ve konuştuklarımızdan harfiyen sorumluyuz. Unutmayalım ki, biz kardeşiz, siyasetçi değiliz, kendi adımıza siyasî bir beklentimiz de yok. Ak Parti ile de, siyasetle de, siyasetten dünyalık devşirenlerle de hiç bir münasebetimiz yoktur, hiçbir zaman olmaz da.

Maksadımız sadece yaklaşan seçim dolayısıyla, bize: “Oyumuzu kime vereceğiz, Ne yapacağız?” diye soru soranlara, şu veya bu gerekçelerle tereddüt içinde olanlara yardımcı olmak. Emanetin geri alınacağı zamana kadar görevimiz olan hakkı-hakikati ikame etmek. Hepsi bu kadar.

"MİLLİ BİR DURUŞ SERGİLEYEN SAYIN BAHÇELİ'YE DE TEŞEKKÜRÜ BİR BORÇ BİLİRİZ"

Bu arada gerek bu seçim ittifakında ve gerekse Ülkemizin geçirdiği terör, gezi olayları ve 15 Temmuz fetö hain darbe girişimi gibi kritik dönemlerde, mesele: “VATAN, MİLLET, DİN VE DEVLET” olunca, her şeyi bir tarafa bırakarak “Millî bir duruş” sergileyen Sayın Devlet BAHÇELİ ve Partisine de teşekkürü bir borç biliriz.

Yapılacak olan bu seçimlerin Devletimize ve Milletimize hayırlara vesile olması için Cenâb-ı Hakk’a dua ve niyaz ediyoruz.

Cenab-ı ALLAH, önümüzdeki seçimleri, Türkiye’mizin, İslâm Âlemi’nin kurtuluşu ve bizim iki cihan saadetimize vesile kılsın. Âmin

MEHMET TALU HOCAEFENDİ VE İSTİŞARE HEYETİ

Kaynak: Haber7