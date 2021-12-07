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Aktüel Mehmet Sami Tuğrul kimdir? Mehmet Sami Tuğrul neden öldürüldü?
Aktüel

Mehmet Sami Tuğrul kimdir? Mehmet Sami Tuğrul neden öldürüldü?

Antalya'da özel öğrenci yurdunda aşçı olarak çalışan İhsan Güney, yurdun yemekhanesinde üniversite öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'un (18) başını satırla kesip, göğsünün üzerine koydu. Peki Mehmet Sami Tuğrul neden öldürüldü?

Yeniakit Publisher
2021-12-07 17:07:00 - 2021-12-07 17:09:33
Mehmet Sami Tuğrul kimdir? Mehmet Sami Tuğrul neden öldürüldü?

Antalya’da kan donduran bir olay yaşandı. Antalya'daki özel öğrenci yurdunda yaşanan olay dehşete düşürdü. Yurdun aşçısı İhsan Güney, henüz bilinmeyen bir nedenle duvara dayadığı Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul’un başını satırla kesti. Güney, kestiği başı, Tuğrul’un göğsünün üzerine koydu. Dehşete düşüren olay sonrası polis geniş çaplı inceleme başlattı.

Mehmet Sami Tuğrul neden öldürüldü?

Kan donduran olayı gören öğrencilerden biri yemekhanenin kapısını kapatıp kilitledikten sonra polisi aradı. İhbar üzerine öğrenci yurduna gelen polis, İhsan Güney’i gözaltına aldı. Kısa süre önce yurtta aşçı olarak işe başladığı öğrenilen İhsan Güney, Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor. Mehmet Sami Tuğrul’un, neden katledildiği henüz açıklanmazken, Tuğrul'un kendi halinde sessiz bir öğrenci olduğu kaydedildi.

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