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Mehmet Öz’ün sözleri korkuttu: Hiçbir zaman sıfır olmayacak

Dünyaca ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile ilgili çarpıcı değerlendirmeler yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 23:26:00 -
Mehmet Öz’ün sözleri korkuttu: Hiçbir zaman sıfır olmayacak

ABD'de yaşayan Prof. Dr. Mehmet Öz, koronavirüsün hiçbir zaman sona ermeyeceğini söyledi.

Prof. Dr. Mehmet Öz, koronavirüse ilişkin önemli açıklamalar yaptı:

"İkinci ya da üçüncü dalga gelecek"

İkinci ya da üçüncü dalga göreceğimizi düşünüyorum. Normalleşme salgının daha da büyümesini önlemek içindi. Hiçbir zaman vaka sayısı sıfır olmayacak. Sıfır olsa dahi başka ülkelerden gelenler vaka oluşturabilir. Mesela ABD'de ilk olarak Ocak ayında koronavirüsün ortaya çıktığı tahmin ediliyor. Aşı olana kadar ikinci ve üçüncü dalga inip inip yükselecek. Yine yükseldiği gibi de düşecek.

"ABD'de en çok evde kalanlar hastalandı"

ABD'de örneğin, insanlar evde kalmalarına rağmen hastalandı. Hastanelerden elde edilen verilere göre, hastaneye korona vakası ile başvuran kişilerin yarısı ya çalışmayan ya da emekli olan kişiler olarak dikkat çekiyor.

"D vitamini alın"

Bu dönemde D vitamini depolamamız lazım. D vitamininin çok özel rolleri var. Yani güneşe çıkılmasa da D vitamini hapı almak gerekiyor. Bunu koronavirüse bağlamıyoruz. Genel anlamda güneş ışınları bir ihtiyaçtır.

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